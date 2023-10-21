WSJ: переговори щодо звільнення 50 заручників ХАМАС провалилися

ХАМАС заявив, що прихильний до рішення звільнити заручників, коли дозволять обставини

Переговори з бойовиками ХАМАС про звільнення 50 заручників, які вели США, Ізраїль та Катар, провалилися. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

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Декілька джерел видання розповіли журналістам, що переговори були важкими. Принаймні весь перший тиждень війни ХАМАС взагалі не вів жодних переговорів про заручників. І ХАМАС, і палестинський «Ісламський джихад», його союзне угрупування ісламізму, навіть не знали точно, де знаходяться всі заручники, оскільки деякі з цих людей були захоплені звичайними палестинцями, які прорвалися через прикордонний паркан під час вторгнення.

В останні дні сторони обмінялися пропозиціями, які включали, зокрема, тимчасове припинення вогню, відновлення постачання води до Гази та збільшення гуманітарної допомоги сектору.

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При цьому, за словами чиновників, знайомих з переговорами, угода за участю США, Ізраїлю та Катару, яка мала призвести до звільнення 50 заручників, провалилася.

Аналітики кажуть, що звільнення двох заручників у п'ятницю посилить тиск як на Ізраїль, так і на ХАМАС, щоб змусити їх вести переговори щодо подальших угод, пише WSJ.

ХАМАС заявив пізно ввечері у п'ятницю, що працює з посередниками в Єгипті, Катарі та інших «дружніх країнах» над звільненням більшої кількості заручників. ХАМАС заявив, що прихильний до свого рішення звільнити їх, коли дозволять обставини. Заручників у заяві назвали такими, що перебувають «під тимчасовим арештом».

Як повідомлялося, ізраїльська армія заявила про удари по системі підземних тунелів у Секторі Гази. Також ЦАХАЛ повідомив, що знищив старшого інженера палестинської терористичної групи ХАМАС, який розробляв зброю, в тому числі і безпілотники.