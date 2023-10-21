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WSJ: переговори щодо звільнення 50 заручників ХАМАС провалилися

Оксана Воронцова
glavcom.ua
WSJ: переговори щодо звільнення 50 заручників ХАМАС провалилися
Перший тиждень війни ХАМАС взагалі не вів жодних переговорів про заручників
фото з відкритих джерел

ХАМАС заявив, що прихильний до рішення звільнити заручників, коли дозволять обставини

Переговори з бойовиками ХАМАС про звільнення 50 заручників, які вели США, Ізраїль та Катар, провалилися. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

Декілька джерел видання розповіли журналістам, що переговори були важкими. Принаймні весь перший тиждень війни ХАМАС взагалі не вів жодних переговорів про заручників. І ХАМАС, і палестинський «Ісламський джихад», його союзне угрупування ісламізму, навіть не знали точно, де знаходяться всі заручники, оскільки деякі з цих людей були захоплені звичайними палестинцями, які прорвалися через прикордонний паркан під час вторгнення.

В останні дні сторони обмінялися пропозиціями, які включали, зокрема, тимчасове припинення вогню, відновлення постачання води до Гази та збільшення гуманітарної допомоги сектору.

При цьому, за словами чиновників, знайомих з переговорами, угода за участю США, Ізраїлю та Катару, яка мала призвести до звільнення 50 заручників, провалилася.

Аналітики кажуть, що звільнення двох заручників у п'ятницю посилить тиск як на Ізраїль, так і на ХАМАС, щоб змусити їх вести переговори щодо подальших угод, пише WSJ.

ХАМАС заявив пізно ввечері у п'ятницю, що працює з посередниками в Єгипті, Катарі та інших «дружніх країнах» над звільненням більшої кількості заручників. ХАМАС заявив, що прихильний до свого рішення звільнити їх, коли дозволять обставини. Заручників у заяві назвали такими, що перебувають «під тимчасовим арештом».

Як повідомлялося, ізраїльська армія заявила про удари по системі підземних тунелів у Секторі Гази. Також ЦАХАЛ повідомив, що знищив старшого інженера палестинської терористичної групи ХАМАС, який розробляв зброю, в тому числі і безпілотники.

Теги: заручники США ХАМАС Ізраїль

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