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Посол спростував інформацію про відмову Зеленському у візиті до Ізраїлю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Посол спростував інформацію про відмову Зеленському у візиті до Ізраїлю
Інформація про те, що ізраїльська влада відмовила президенту Володимиру Зеленському у візиті, є спекуляцією
фото з відкритих джерел

За словами Корнійчука, уряд Ізраїлю не має жодних заперечень щодо візиту Зеленського

Інформація про те, що ізраїльська влада відмовила президенту Володимиру Зеленському у візиті, є спекуляцією. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив в інтервʼю ізраїльському «Найкращому радіо», що Україна не зверталася до Ізраїлю з проханням про візит.

«Це спекулятивні розмови, які ніяк не повʼязані з нашими взаєминами. Не було офіційного звернення Зеленського. Я впевнений, що під час наступного міжнародного турне така можливість буде – ізраїльський уряд не має жодних заперечень», – сказав дипломат.

Корнійчук додав, що можливості пересування Зеленського в ситуації повномасштабної війни дуже обмежені, а про його візити до різних країн повідомляють уже після прибуття.

«Може це трохи дивно для ізраїльських журналістів, але, на мою думку, це логічно. У ситуації війни добре і правильно, коли ми дізнаємося про пересування Зеленського, коли він сходить із трапу літака у тій країні, куди він прибуває. Тому дипломати та політики у такому разі не обговорюють, коли і куди приїде Зеленський», – наголосив посол.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Зеленський може відвідати Ізраїль, щоб висловити країні свою солідарність.

Згодом ЗМІ повідомили, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю через те, що це «не на часі».

Теги: Ізраїль Євген Корнійчук Володимир Зеленський

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