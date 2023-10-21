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Ізраїль завдав ударів по підземних тунелях у Секторі Гази та ліквідував розробника зброї

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль завдав ударів по підземних тунелях у Секторі Гази та ліквідував розробника зброї
Ізраїльські військові завдали ударів по підземній інфраструктурі ХАМАСу
фото: Getty Images

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала старшого інженера ХАМАСу

Ізраїльська армія заявила про удари по системі підземних тунелів у Секторі Гази. Також ЦАХАЛ повідомив, що знищив старшого інженера палестинської терористичної групи ХАМАС, який розробляв зброю, в тому числі і безпілотники. Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що в п’ятницю терористи в секторі Газа продовжували обстрілювати південь Ізраїлю ракетами. У відповідь на це ізраїльська армія завдала ударів по їхніх об’єктах. 

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по численних командних центрах ХАМАС та підземній інфраструктурі. За допомогою підземних тунелів бойовики одержують контрабандою зброю. Крім того, у них ховається керівництво угруповання ХАМАС, і саме там можуть бути десятки ізраїльських заручників.

Також було ліквідовано старшого інженера ХАМАСу Махмуда Сабіха. Він очолював підрозділ, який розробляв зброю, зокрема безпілотники.

Повідомляється, що ракети, запущені з Сектора Гази на південне прибережне місто Ашкелон, завдали руйнувань. Одна ракета влучила безпосередньо в будинок, а інша в кілька автомобілів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, уряди США і Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземне вторгнення в Сектор Гази. Зокрема, щоб виграти час для секретних переговорів, що ведуться через Катар з метою домогтися звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

Читайте також: Терористи ХАМАСу були під наркотиками під час нападу на Ізраїль – The Jerusalem Post
Теги: Ізраїль армія будинок Сектор Гази ХАМАС місто ракета

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