Рада Безпеки ООН не ухвалила жодних рішень на екстреному засіданні

На засідання обговорювали ситуацію на Близькому Сході

За підсумками екстреного засідання Радбезу ООН щодо ситуації на Близькому Сході, не було ухвалено жодних рішень. Про це повідомляє CNN.

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«Я не хочу вдаватися в те, що дійсно обговорювалося на засіданні, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС», – заявив після засідання заступник посла Сполучених Штатів в ООН Роберт Вуд.

За словами Вуда, ситуація все ще нестабільна і дуже небезпечна.

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Він додав, що офіційні особи докладають усіх зусиль для того, щоб не допустити поширення конфлікту в регіоні: «Важливо, щоб світова спільнота рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, терористичні атаки та дії, які відбуваються».

Коли його запитали про тяжке становище палестинців, Вуд сказав: «Ми засуджуємо атаки на мирних жителів, які постраждали або були вбиті в будь-якій точці світу. Зараз важливо, щоб міжнародне співтовариство продемонструвало свою солідарність з Ізраїлем».

Він також додав, що ХАМАС слід засуджувати, поки він не припинить свою насильницьку терористичну діяльність.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїлю, на територію якого бойовики ХАМАС здійснили масований напад, «було все, що йому потрібне для самозахисту».

Стало відомо, що сенатори США планують внести зміни до американського законодавства, щоб забезпечити Ізраїль необхідним озброєнням на тлі терористичного нападу з боку ХАМАСу.