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Байден порівняв Путіна з ХАМАСом. Кремль відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден порівняв Путіна з ХАМАСом. Кремль відреагував
фото з відкритих джерел

Пєсков вважає неприйнятними слова Байдена про РФ та Путіна

У Росії вважають неприйнятним порівняння диктатора Володимира Путіна з палестинським ХАМАСом, яке висловив президент США Джо Байден. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Песков, передають росЗМІ.

Зазначається, що напередодні Байден засудив дії ХАМАСу і Путіна у своїй промові, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

Пєсков ж наголосив, що у Кремлі вважають неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації і їхнього президента.

«Ми вважаємо неприйнятним такий тон щодо Російської Федерації і щодо нашого президента. Навряд чи така риторика підходить відповідальним лідерам держав», – додав Пєсков.

Нагадаємо, Байден заявив, що Путін подібний до терористів із ХАМАСу, оскільки обидві ці сили намагаються знищити демократію. – «Для ХАМАСу мета існування – знищення Ізраїлю і вбивство євреїв. Водночас Путін заперечує, що в України є або колись була державність. Він стверджує, що СРСР створив Україну».

Теги: росія путін війна ХАМАС Джозеф Байден

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