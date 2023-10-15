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«Хезболла» захопила військову базу ЦАХАЛу на кордоні з Ізраїлем – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Хезболла» захопила військову базу ЦАХАЛу на кордоні з Ізраїлем – ЗМІ
Арабські ЗМІ повідомляють про те, що «Хезболла» захопила військову базу ЦАХАЛу на кордоні з Ізраїлем
фото з соцмереж

Армія Ізраїлю оголосила про рішення ізолювати територію в районі Штули на чотири кілометри від північного кордону з Ліваном

«Хезболла» завдала удару по ізраїльському місту Штула і заявила про захоплення бази ЦАХАЛУ на кордоні між Ізраїлем та Ліваном.

Times of Israel повідомляє, що внаслідок обстрілу з боку терористів п'ятеро солдатів армії Ізраїлю зазнали поранень. У відповідь ЦАХАЛ завдає ударів по позиціях ворога у Лівані.

Після атаки армія Ізраїлю оголосила про рішення ізолювати територію в районі Штули на чотири кілометри від північного кордону з Ліваном.

«ЦАХАЛ наголошує, що вхід до цього району заборонено, і просить цивільних зважати на це та не заходити на вищезазначену територію», – йдеться у повідомленні.

Водночас арабські ЗМІ повідомляють про те, що «Хезболла» захопила військову базу ЦАХАЛу на кордоні з Ізраїлем і публікують відео, на якому прапор терористів майорить над будівлею. В армії Ізраїлю цю інформацію поки не підтвердили.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю вранці в суботу, 14 жовтня, рівно через тиждень після початку нападу ХАМАС на країну, уточнила дані про заручників, які опинилися в руках у бойовиків і утримуються в Секторі Гази. Жертвами атаки ХАМАСу, за останніми даними, в Ізраїлі стали 1,3 тис. людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб.

Раніше армія оборони Ізраїлю заявляла, що здійснює масовані авіаудари по багатьох об’єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до масштабної наземної операції.

Проте згодом стало відомо, що армія Ізраїлю перенесла початок наземної операції, яку планували на ці вихідні, через погоду.

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Теги: Ізраїль війна Ліван

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