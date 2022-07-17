За тиждень РФ відправила до Білорусі щонайменше 15 транспортників

Низка військових транспортних літаків, які прибули до Білорусі, використовуються для перевезення великогабаритних вантажів

Спостерігачі фіксують зростання кількості російських військових літаків, які прибувають у Білорусь. Протягом тижня до Білорусі прилетіли не менше 15 військово-транспортних літаків російської армії. Про це повідомляє моніторингова група «Белірускі Гаюн».

Як зазначають спостерігачі, з 9 по 17 липня 2022 року тільки на військовий аеродром у Мачулищах було як мінімум:

10 прильотів Іл-76 ВКС РФ;

2 прильоту Ан-22 ВКС РФ;

3 прильоту Ан-124 ВКС РФ;

Прибуття російських транспортників до Білорусі

«Ан-22 – найбільший у світі турбогвинтовий літак, як і Ан-124, він використовується для перевезення великогабаритного вантажу. За нашою інформацією, як мінімум частину цих літаків щось привезли до Білорусі, проте що саме – невідомо. Лише Ан-124 на борту мав до 20 осіб персоналу», – зазначається у повідомленні.

До того ж тижня, як повідомляє моніторингова група, до Білорусі вперше з квітня прилетів і полетів літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 ВКС РФ (RF-94268). Загалом він пробув на території Білорусі 5 днів і «працював» у повітряному просторі Білорусі у супроводі винищувачів із Барановичів – тричі по 6 годин за цей час.

Серед напрямів, куди відлетіли або звідки прилітали ці літаки, можна виділити: Таганрог, Іваново, Твер і Анапу.

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки України заявили, що поки не бачать ознак створення потужних угруповань ворога на території Білорусі.

Як повідомлялося, на всіх без виключення ділянках кордону на Півночі України обстановка повністю контролюється Збройними силами України, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також відомо, що Білорусь активно переміщує військову техніку.

Нещодавно білоруський диктатор вчергове заявив про загрозу з боку країн НАТО. Тож Лукашенко зібрав військових, аби підготувати їх до війни.

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