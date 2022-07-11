Влада Білорусі готує додаткові обмеження на виїзд громадян

Силовики зможуть виїхати лише за погодженням із керівництвом

В Білорусі пропонують заборонити громадянам виїзд за кордон. Виїзд обмежать, якщо це «суперечитиме інтересам національної безпеки». Про це йдеться у законопроєкті «Про зміну законів» від 23 червня.

До парламенту Республіки Білорусь внесли законопроєкт про зміну порядку виїзду з країни, в якому пропонується запровадити можливість обмежувати для громадян виїзд із країни на шість місяців, якщо він «суперечить інтересам національної безпеки».

З Білорусі збираються не випускати тих, хто перебуває на профілактичному обліку в органах державної безпеки, а також громадян щодо яких ведеться адміністративний процес за «народними» статтями.

Водночас силовики РБ зможуть виїхати за межі країни лише за погодженням із керівництвом.

Автори законопроєкту пропонують змінити підстави для тимчасового обмеження права на виїзд із країни. Уточнюється формулювання для заборони у разі подання судового позову. Якщо раніше підставою для обмеження було пред'явлення цивільного позову в суді, то тепер виїзд може бути заборонений, якщо громадянину «подано позов у порядку цивільного судочинства або судочинства з економічних справ».

Обмежувати право виїзду пропонується не лише боржникам, а й посадовим особам боржників-юросіб з виконавчого провадження, що не виконує без поважних причин вимоги, що містяться у виконавчих документах.

При цьому військовослужбовці, співробітники, працівники та особи цивільного персоналу військових формувань та воєнізованих організацій надаватимуть свої біометричні паспорти до кадрової служби за місцем служби.

Нагадаємо, як стало відомо, Лукашенко боїться перевороту: спецназівці написали йому листа.

Крім того, Білорусь продовжила заборону на польоти поблизу кордону з Україною.

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