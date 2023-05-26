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Вигадала нового президента України: депутатка Північної Македонії втрапила у конфуз

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Вигадала нового президента України: депутатка Північної Македонії втрапила у конфуз
Снежана Калеска-Ванчева зустрілася з Русланом Стефанчуком
фото: Snezana Kaleska Vanceva / Facebook

Снежана Калеска-Ванчева вважає, що Олександр Турчинов і досі спікер Верховної Ради та тимчасово виконує обов’язки глави держави

Депутатка Північної Македонії Снежана Калеска-Ванчева не знала імені спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука, із яким зустрілася у Швеції: вона вважає, що Олександр Турчинов і досі спікер та тимчасово виконує обов’язки глави держави. Фото зі Стефанчуком жінка опублікувала у своєму Facebook.

Із підпису до світлини очевидно, що депутатка не знала імені посадовця, із яким зустрічається, та думала, що український спікер парламенту досі виконує обов’язки президента, як це тимчасово було після Революції гідності, хоча після того вже двічі проходили президентські вибори. 

«Зустріч із Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції», – написала Калеска-Ванчева.  

Вигадала нового президента України: депутатка Північної Македонії втрапила у конфуз фото 1

Як відомо, Олександр Турчинов тимчасово об’єднував посади спікера Ради і президента України навесні 2014 року у період між втечею з країни Віктора Януковича та обранням президентом Петра Порошенка. З кінця 2014 року до 2019 року він обіймав посаду секретаря РНБО.

Деякі користувачі звернули увагу на помилку, проте депутатка й досі не виправила підпис. Українці ж жартують, що жінка ще просто не зустрічалася з Олексієм Резніковим і Денисом Шмигалем, які дуже подібні.

Вигадала нового президента України: депутатка Північної Македонії втрапила у конфуз фото 2

Під дописом написав коментар і сам Руслан Стефанчук, зазначивши своє ім’я та посаду. Також він зауважив, що нині президент України – Зеленський.

Вигадала нового президента України: депутатка Північної Македонії втрапила у конфуз фото 3
Вигадала нового президента України: депутатка Північної Македонії втрапила у конфуз фото 4

До слова, нещодавно трапився дипломатичний конфуз: Португалія анонсувала візит Зеленського, але потім визнала помилку.

Теги: Руслан Стефанчук Північна Македонія Олександр Турчинов

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