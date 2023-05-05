Дипломатичний конфуз: Португалія анонсувала візит Зеленського, але потім визнала помилку

Зеленський, нібито, прийняв запрошення голови парламенту Португалії відвідати Лісабон, але виявилось, що запрошували не його

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення Голови Асамблеї Республіки Португалія (парламент) Аугушту Сантуша Сілви відвідати Лісабон та виступити у парламенті країни, але потім виявилось, що запрошували до виступу іншу людину з України. Про це повідомило португальське видання Diário de Noticias.

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«Я запросив президента України відвідати Лісабон, а також звернутися до нашого парламенту на пленарному засіданні. Я зробив це, як я сказав, у межах повноважень. що я маю, але також усвідомлюючи, що зі мною буде величезна більшість парламенту, коли я сформулюю це прохання, яке було негайно прийнято», – заявив Сілва, додавши, що Зеленський нібито погодився негайно з його пропозицією.

Утім, пізніше цієї п'ятниці Аугусту Сантуш Сілва уточнив, що запрошення відвідати Лісабон і виступити в парламенті Португалії було адресоване його українському колезі Руслану Стефанчуку, а не президенту цієї країни Володимиру Зеленському.

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«Мабуть, я зробив помилку, прошу вибачення. Очевидно, я запросив очільника українського парламенту бути тут, а не Президента України, тому що я запрошую голів парламентів», – сказав Сантос Сілва наприкінці пленарного засідання. «Непорозуміння виправлено», – додав він.

Нагадаємо, 5 травня, у п'ятницю, президент України зустрівся з главою Міністерства закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашида Аз-Заяні. Він назвав зустріч важливим сигналом щодо взаємодії між країнами та зазначив, що важливою темою для обговорення є гуманітарна допомога з боку Бахрейну для України.