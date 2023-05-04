В Україну приїхала делегація Венеційської комісії: на порядку денному три питання
Спікер парламенту наголосив, що висновки Венеційської комісії допомагають покращити українське законодавство
Сьогодні, 4 травня, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук приймав у Києві делегацією Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційську комісію) на чолі з її очільницею Клер Базі Малорі. Про це спікер українського парламенту повідомив у Facebook.
Під час зустрічі Голова ВР зосередив розмову на трьох важливих питаннях:
- забезпечення прав національних меншин;
- відбір кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду України;
- вдосконалення антиолігархічного законодавства.
«Україна демонструє високу повагу і довіру до міжнародних інституцій. Україна пішла на безпрецедентні кроки щодо залученості міжнародних експертів до реформування українського законодавства і ми чітко усвідомлюємо, що всі реформи, які ми втілюємо, потрібні Україні», – підкреслив Стефанчук.
Спікер парламенту наголосив, що висновки Венеційської комісії допомагають покращити українське законодавство та наблизити його до стандартів Європейського Союзу.
Як повідомлялося, Венеційська комісія ініціює припинення права Росії на представництво у комісії. Також повідомлялсоя, що Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду щодо суддів, яких призначив Зеленський.
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