Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Словенія ухвалила декларацію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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«Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу й вшановує пам’ять жертв цього страшного злочину», – заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Стефанчук додав, що людство має знати та пам’ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому.

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Також на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський та подякував парламентарям Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.

«Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності», – додав президент.

Раніше повідомлялося, що сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Відповідне рішення 14 грудня прийняв сенат Чехії.

15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.