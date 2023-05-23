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Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
Словенія визнала Голодомор геноцидом українців
фото з відкритих джерел

Словенія ухвалила декларацію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Словенії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«Вдячний словенським парламентаріям за прийняття декларації, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу й вшановує пам’ять жертв цього страшного злочину», – заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Стефанчук додав, що людство має знати та пам’ятати цей жах, щоби він не повторився у майбутньому.

Також на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський та подякував парламентарям Словенії за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років.

«Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності», – додав президент.

Раніше повідомлялося, що сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. 

Також 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Відповідне рішення 14 грудня прийняв сенат Чехії.

15 грудня за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу проголосував Європарламент.

Читайте також: Голодомор – злочин, який не можна знецінити
Теги: Руслан Стефанчук президент Володимир Зеленський коаліція

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