ЗСУ вже використовують на фронті македонські штурмовики (фото)

Літак на фото раніше експлуатувався македонськими повітряними силами під №121,

Це перший випадок використання колишніх літаків балканської країни у складі ЗСУ

На озброєнні 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ ідентифікували один з колишніх македонських штурмовиків Су-25. Фото опублікував проєкт Ukraine Weaphon Treaker.

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Це перший випадок використання колишніх літаків балканської країни у складі ЗСУ.

Аналітики допускають, що літак на фото раніше експлуатувався македонськими повітряними силами під №121, натомість у Повітряних силах ЗСУ він отримав бортовий №51 «Синій».

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Зазначимо, що Су-25 раніше були українськими, але а 2001 році у кількості чотирьох штук їх продали Македонії. Тоді вони здійснили декілька бойових вильотів, а у 2004 їх вивели з експлуатації. Після новин про передачу їх Україні припускалося, що вони підуть на запчастини через тривалий період на зберіганні.

Нагадаємо, що ці літаки Македонія могла передати Україні ще навесні або влітку 2022-го року.

У березні цього року уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових гелікоптерів.