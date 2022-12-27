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Загадково пішов у відставку генерал ФСБ, який може бути причетним до отруєння Навального

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Загадково пішов у відставку генерал ФСБ, який може бути причетним до отруєння Навального
Опозиціонера Олексія Навального отруїли хімічною зброєю
колаж із відкритих джерел

Едуард Черновольцев брав участь у розробці смертельних отрут

Начальника Науково-технічної служби (НТС) ФСБ РФ генерал-полковника Едуарда Черновольцева відправили у відставку, повідомляє The Insider.

Черновольцев був куратором науково-дослідного інституту при ФСБ, де, згідно з численними розслідуваннями, розроблялися отрути, і співробітники якого брали участь у отруєнні російських опозиціонерів Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзи і письменника Дмитра Бикова.

За офіційною версією, генерала відправили на пенсію після досягнення відповідного віку, хоча співробітнику ФСБ такого рівня зазвичай дають дослужити до 70 років, зазначає видання.

Є версії, що в Кремлі були вкрай незадоволені витоками баз даних, що дозволило журналістам публікувати розслідування, у тому числі про наближених до президента Росії Володимира Путіна.

До того ж Черновольцев, який прожив довгий час у Києві, «дуже шкодував про початок військової операції в Україні і в компанії своїх друзів не раз говорив, що все зайшло надто далеко».

Нагадаємо, Олексія Навального було госпіталізовано в Омську 20 серпня 2020 року, згодом його перевезли на лікування до Берліна, де німецькі фахівці виявили в його організмі сліди бойової отруйної речовини з групи «Новічок». Сам Навальний стверджує, що до його отруєння причетні ФСБ Росії та сам Путін. Такого ж висновку дійшла розслідувальна група Bellingcat.

Вона також стверджувала, що так звана команда отруйників із ФСБ причетна до інших замахів – зокрема на російського політика Володимира Кара-Мурзу, письменника Дмитра Бикова (вони вижили після лікування), політика Микиту Ісаєва (він помер). Російська влада заперечує причетність спецслужб до всіх цих випадків і самі факти отруєння. 

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Теги: ФСБ Олексій Навальний росія Алексей Навальный

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