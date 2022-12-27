Загадково пішов у відставку генерал ФСБ, який може бути причетним до отруєння Навального

Едуард Черновольцев брав участь у розробці смертельних отрут

Начальника Науково-технічної служби (НТС) ФСБ РФ генерал-полковника Едуарда Черновольцева відправили у відставку, повідомляє The Insider.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Черновольцев був куратором науково-дослідного інституту при ФСБ, де, згідно з численними розслідуваннями, розроблялися отрути, і співробітники якого брали участь у отруєнні російських опозиціонерів Олексія Навального, Володимира Кара-Мурзи і письменника Дмитра Бикова.

За офіційною версією, генерала відправили на пенсію після досягнення відповідного віку, хоча співробітнику ФСБ такого рівня зазвичай дають дослужити до 70 років, зазначає видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Є версії, що в Кремлі були вкрай незадоволені витоками баз даних, що дозволило журналістам публікувати розслідування, у тому числі про наближених до президента Росії Володимира Путіна.

До того ж Черновольцев, який прожив довгий час у Києві, «дуже шкодував про початок військової операції в Україні і в компанії своїх друзів не раз говорив, що все зайшло надто далеко».

Нагадаємо, Олексія Навального було госпіталізовано в Омську 20 серпня 2020 року, згодом його перевезли на лікування до Берліна, де німецькі фахівці виявили в його організмі сліди бойової отруйної речовини з групи «Новічок». Сам Навальний стверджує, що до його отруєння причетні ФСБ Росії та сам Путін. Такого ж висновку дійшла розслідувальна група Bellingcat.

Вона також стверджувала, що так звана команда отруйників із ФСБ причетна до інших замахів – зокрема на російського політика Володимира Кара-Мурзу, письменника Дмитра Бикова (вони вижили після лікування), політика Микиту Ісаєва (він помер). Російська влада заперечує причетність спецслужб до всіх цих випадків і самі факти отруєння.