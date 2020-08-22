Літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні



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Російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини

Навального повезуть до клініки Charite

Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту прибув у Берлін.

Про це заявила прессекретар ФБК Кіра Ярмиш у Твіттері.

Разом з Навальним у Німеччину полетіла його дружина Юлія. Політика госпіталізували в Омську лікарню в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною.

Йому стало погано під час польоту з Томська у Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ. Омські лікарі оцінили стан Навального як важкий.

Як відомо, російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини.

Нагадаємо, німецькі лікарі заявили, що російський опозиціонер Навальний – транспортабельний.

Як повідомлялося, 21 серпня німецькі лікарі прибули в лікарню до російського опозиціонера Навального.

Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Крім того, лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

Повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.