  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні

    • Розсилка
    Російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини - Літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні
    Російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини

    Навального повезуть до клініки Charite

    Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту прибув у Берлін.

    Про це заявила прессекретар ФБК Кіра Ярмиш у Твіттері.

    2_38

    Разом з Навальним у Німеччину полетіла його дружина Юлія. Політика госпіталізували в Омську лікарню в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною.

    Йому стало погано під час польоту з Томська у Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

    Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ. Омські лікарі оцінили стан Навального як важкий.

    Як відомо, російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини.

    Нагадаємо, німецькі лікарі заявили, що російський опозиціонер Навальний – транспортабельний.

    Як повідомлялося, 21 серпня німецькі лікарі прибули в лікарню до російського опозиціонера Навального.

    Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

    Крім того, лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

    Повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

    Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

    До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

    Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.

    Росія отруєння літак Олексій Навальний Берлін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ