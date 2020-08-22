Літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні
Навального повезуть до клініки Charite
Літак з російським опозиціонером Олексієм Навальним на борту прибув у Берлін.
Про це заявила прессекретар ФБК Кіра Ярмиш у Твіттері.
Разом з Навальним у Німеччину полетіла його дружина Юлія. Політика госпіталізували в Омську лікарню в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною.
Йому стало погано під час польоту з Томська у Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.
Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ. Омські лікарі оцінили стан Навального як важкий.
Як відомо, російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини.
Нагадаємо, німецькі лікарі заявили, що російський опозиціонер Навальний – транспортабельний.
Як повідомлялося, 21 серпня німецькі лікарі прибули в лікарню до російського опозиціонера Навального.
Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.
Крім того, лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.
Повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.
Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.
До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.
Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.