Російський опозиціонер Навальний отруєний «Новачком»



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Російський МЗС поки не коментує заяву уряду Німеччини про отруєння Олексія Навального

Влада ФРН закликає Росію прокоментувати інформацію про отруєння російського опозиціонера бойовою речовиною з групи «Новачок»

Уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

Влада ФРН закликає Росію прокоментувати цю інформацію.

Повний текст заяви кабміну ФРН - в перекладі видання «Новоя газета».

«За завданням університетської клініки Шаріте в Берліні лабораторія Бундесверу ( Збройних сил ФРН - ред) провела токсикологічні дослідження аналізів Олексія Навального. Так фахівці однозначно виявили сліди застосування нервово-паралітичної бойової речовини з групи «Новачок». Олексій Навальний був доставлений на лікування в Берлін з ознаками отруєння 22 серпня.

Канцлер Меркель, міністр фінансів Шольц, міністр закордонних справ Маас, міністр внутрішніх справ Зєєхофер, міністр юстиції Ламбрехт, міністр оборони Крамп-Карренбауер, а також глава відомства канцлера професор Браун сьогодні провели зустріч з цього приводу і домовилися про подальші кроки.

Те, що Олексій Навальний став в Росії жертвою атаки хімічними бойовими речовинами, - шокуюча подія. Федеральний уряд Німеччини засуджує цей напад найсуворішим чином.

Пані Навальна і лікарі були повідомлені про результати досліджень. МЗС ФРН також повідомить посла Росії про результати експертиз. Уряд і МЗС ФРН також повідомить про результати досліджень партнерів в ЄС і НАТО в рамках встановленої процедури. У світлі відповідних заперечень Росії Німеччина пропрацює відповідну реакцію спільно з партнерами.

Пізніше уряд Німеччини зв'яжеться з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Інформацію доведуть і до фракцій Бундестагу ( парламенту - ред.).

Ми сподіваємося на повне одужання Олексія Навального».

Російський МЗС поки не коментує заяву уряду Німеччини і чекає від Берліна відповіді на запит генпрокуратури.

Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

Раніше стало відомо, що Росія хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального.

У берлінській клініці Сharite, в якій проходить лікування Навальний, заявили, що політик зазнав впливу отрути.

Німецькі лікарі стверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального ймовірно отруїли речовиною групи холінестерази.

До слова, за інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.



