Шпигуни Путіна. Ексагент MI6 розповів про мережу вбивць, які чекають на накази

США та Велика Британія постійно виявляють у себе російських диверсантів

Президент РФ Володимир Путін у Великій Британії має мережу шпигунів, готових вбивати у будь-який момент за його наказом, заявив колишній співробітник МІ6 Джуліан Річардс. Ці шпигуни, стверджує він, роками ведуть звичайне цивільне життя, влаштовуючись на роботу навіть у таку важливу галузь промисловості, як національна оборона. Вони часто починають з чорної роботи і просуваються службовими сходами, іноді вдаючись до шантажу та хабарів. Зайнявши важливі позиції і отримавши доступ до інформації, вони намагаються впливати на ситуацію.

Річардс також стверджує, що люди Путіна навчені проникати у комерційні компанії, які надають послуги урядам – такі, як British Aerospace.

«Теоретично вони могли би убити когось, якби їм це знадобилося. Ми знаємо, що Велика Британія завжди була особливою мішенню для росіян. Вони знають, що у нас є потужні зв’язки із американською розвідувальною системою», – підкреслив Джуліан Річардс. Він зазначив, що важко оцінити, наскільки ефективною та розгалуженою є шпигунська мережа Путіна. Росія може бути надзвичайно ефективною у шпигунстві і британська влада може не мати уявлення про його справжні масштаби.

Річардс погодився на розмову після арешту підозрюваних російських шпигунів Сергія Скворцова та його дружини Олени Кулькової у Швеції 23 листопада. За попередніми даними, вони також можуть бути причетними до отруєння Скрипалів. 22 листопада поліція здійснила блискавичний наліт на їхній дім на острові Вармдо поблизу Стокгольма.

Сусідам 59-річний Скворцов і 58-річна Кулькова з Москви здавалися «такими, як усі». Але шведська влада підозрює, що пара – за зовнішніми «дружніми манерами та інтересом до садівництва» – вела подвійне життя і шпигувала для Кремля протягом майже десяти років.

Колишній офіцер ЦРУ Роберт Баєр розказує, що російські нелегали можуть працювати у британськіх компаніях роками, перш ніж здійснити свою першу операцію. Серед їхніх брудних хитрощів – заманювання потрібних осіб у романтичні стосунки і використання цього проти них. Є також давно відпрацьована техніка використання компромату. Ще нелегали полюють на «фінансово вразливих» чиновників на високих посадах і намагаються підкупити їх.

«Вони пропонують багато грошей за інформацію, яку чиновник може легко дістати», – зазначає Баєр.

Баєр стверджує, що Путін цілком міг послати безпрецедентну кількість нелегалів на Захід.

«Я думаю, що Путін зачарований шпигунством і прагне повернути старі часи, коли шпигуни були ефективними, як Рудольф Абель», – зазначає він.

Рудольф Абель, він же Мартін Колінз, він же Марк, він же Еміль Ґолдфус – радянський розвідник, співробітник IV управління НКВС, пізніше полковник КДБ. З 1948 року працював у США, у 1957 році був заарештований. 10 лютого 1962 року був обміняний на збитого над СРСР пілота американського розвідувального літака U-2.

Західні розвідувальні агентства довго намагалися вберегти свої лави від російських подвійних агентів. У серпні була розкрита діяльність російської шпигунки Ольги Колобової, яка видавала себе за Марію Аделу Куфельдт Ріверу – вдову, бізнесвумен, дизайнерку та власницю ювелірних магазинів в Італії. За легендою, вона була донькою німця та перуанки, народжена у Перу та покинута матір'ю у Москві під час Олімпійських ігор у 1980 році. Їй вдалося проникнути у структури НАТО шляхом підкупу та шантажу працівників Альянсу.

Цього року 58-річного Девіда Сміта, колишнього охоронця британського посольства у Берліні, звинуватили у дев’яти злочинах, пов’язаних із порушенням закону про державну таємницю і у шпигунстві на користь Росії.

У жовтні минулого року вісім російських шахраїв були розкриті і звільнені з НАТО. Є побоювання, що ще четверо таємно діють у Вестмінстері. Колишні співробітники розвідки Великої Британії заявили, що, ймовірно, російські служби безпеки завербували політичних співробітників, партійних чиновників і тих, хто має «певний ступінь політичного доступу» у парламент.

Найближчий союзник Великої Британії – США, також викриває агентів, які працюють на Путіна. Одна з них – росіянка Марія Бутіна, яка діяла як шпигунка та намагалася втрутитися у політику США. У 2018 році її ув’язнили, а потім депортували до Росії, де вона зараз є членом Держдуми.

Марія Бутіна в американській в‘язниці Фото Reuters

Російську модель Анну Чапман, доньку співробітника КДБ, заарештували у 2010 році, за підозрою у тому, що вона працювала агентом у США. Її повернули кремлівському режиму у рамках угоди про обмін шпигунами, разом із дев’ятьма іншими підозрюваними. Серед них були Володимир і Лідія Гур'єви, які жили у Нью-Джерсі зі своїми двома доньками, 11 і 9 років, під псевдонімами Річард і Синтія Мерфі. Подружжя намагалося вплинути на політику США.

Ще одна пара з дітьми, яку також обміняли у рамках обміну шпигунами – Михайло Куцик і Наталія Переверзєва, також відомі як Майкл Зоттолі і Патриція Міллс. Вони були обурені і стверджували, що походять з Америки та Канади, незважаючи на їхній сильний акцент.

Російський шпигун Михайло Васенков здавався оточенню «таким, як усі» Фото The Sun

Михайло Васенков і його дружина Вікі Пелаес були звинувачені у шпигунстві на користь Росії після того, як влада виявила, що людина, ім’я і прізвище якої він використав, померла в Уругваї у 1947 році.

Російський шпигун Андрій Безруков, за легендою, був сином канадського дипломата Фото The Sun

Андрій Безруков і Олена Вавілова видавали себе за громадян Канади, які проживають у США. Безруков представлявся сином канадського дипломата на ім'я Дональд Хітфілд, а його дружина Вавілова прикидалася агенткою з нерухомості Трейсі Лі Енн Фолі.

Шпигунка Вавілова працювала агентом з нерухомості Фото The Sun

Останніми роками Британія також була мішенню російських агентів – найсумнішим випадком стала атака на Сергія та Юлію Скрипалів, яких отруїли нервово-паралітичною речовиною. Люди Путіна – Олександр Петров і Руслан Боширов – зуміли прилетіти в Лондонський Гетвік і сіли на потяг до Солсбері, де вони намагалися вбити перебіжчика і його доньку за допомогою нервово-паралітичної речовини «Новачок» у 2018 році.

Джерело: The Sun

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»