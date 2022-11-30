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Шпигуни Путіна. Ексагент MI6 розповів про мережу вбивць, які чекають на накази

Гібридна війна
Адріан Зорзут glavcom.ua
Шпигуни Путіна. Ексагент MI6 розповів про мережу вбивць, які чекають на накази
«Британська влада не має уявлення про справжні масштаби російського шпигунства»
фото з відкритих джерел

США та Велика Британія постійно виявляють у себе російських диверсантів

Президент РФ Володимир Путін у Великій Британії має мережу шпигунів, готових вбивати у будь-який момент за його наказом, заявив колишній співробітник МІ6 Джуліан Річардс. Ці шпигуни, стверджує він, роками ведуть звичайне цивільне життя, влаштовуючись на роботу навіть у таку важливу галузь промисловості, як національна оборона. Вони часто починають з чорної роботи і просуваються службовими сходами, іноді вдаючись до шантажу та хабарів. Зайнявши важливі позиції і отримавши доступ до інформації, вони намагаються впливати на ситуацію.

Річардс також стверджує, що люди Путіна навчені проникати у комерційні компанії, які надають послуги урядам – такі, як British Aerospace.

«Теоретично вони могли би убити когось, якби їм це знадобилося. Ми знаємо, що Велика Британія завжди була особливою мішенню для росіян. Вони знають, що у нас є потужні зв’язки із американською розвідувальною системою», – підкреслив Джуліан Річардс. Він зазначив, що важко оцінити, наскільки ефективною та розгалуженою є шпигунська мережа Путіна. Росія може бути надзвичайно ефективною у шпигунстві і британська влада може не мати уявлення про його справжні масштаби.

Річардс погодився на розмову після арешту підозрюваних російських шпигунів Сергія Скворцова та його дружини Олени Кулькової у Швеції 23 листопада. За попередніми даними, вони також можуть бути причетними до отруєння Скрипалів. 22 листопада поліція здійснила блискавичний наліт на їхній дім на острові Вармдо поблизу Стокгольма.

Сусідам 59-річний Скворцов і 58-річна Кулькова з Москви здавалися «такими, як усі». Але шведська влада підозрює, що пара – за зовнішніми «дружніми манерами та інтересом до садівництва» – вела подвійне життя і шпигувала для Кремля протягом майже десяти років.

Колишній офіцер ЦРУ Роберт Баєр розказує, що російські нелегали можуть працювати у британськіх компаніях роками, перш ніж здійснити свою першу операцію. Серед їхніх брудних хитрощів – заманювання потрібних осіб у романтичні стосунки і використання цього проти них. Є також давно відпрацьована техніка використання компромату. Ще нелегали полюють на «фінансово вразливих» чиновників на високих посадах і намагаються підкупити їх.

«Вони пропонують багато грошей за інформацію, яку чиновник може легко дістати», – зазначає Баєр.

Баєр стверджує, що Путін цілком міг послати безпрецедентну кількість нелегалів на Захід.

«Я думаю, що Путін зачарований шпигунством і прагне повернути старі часи, коли шпигуни були ефективними, як Рудольф Абель», – зазначає він.

Рудольф Абель, він же Мартін Колінз, він же Марк, він же Еміль Ґолдфус – радянський розвідник, співробітник IV управління НКВС, пізніше полковник КДБ. З 1948 року працював у США, у 1957 році був заарештований. 10 лютого 1962 року був обміняний на збитого над СРСР пілота американського розвідувального літака U-2.

Західні розвідувальні агентства довго намагалися вберегти свої лави від російських подвійних агентів. У серпні була розкрита діяльність російської шпигунки Ольги Колобової, яка видавала себе за Марію Аделу Куфельдт Ріверу – вдову, бізнесвумен, дизайнерку та власницю ювелірних магазинів в Італії. За легендою, вона була донькою німця та перуанки, народжена у Перу та покинута матір'ю у Москві під час Олімпійських ігор у 1980 році. Їй вдалося проникнути у структури НАТО шляхом підкупу та шантажу працівників Альянсу.

Цього року 58-річного Девіда Сміта, колишнього охоронця британського посольства у Берліні, звинуватили у дев’яти злочинах, пов’язаних із порушенням закону про державну таємницю і у шпигунстві на користь Росії.

У жовтні минулого року вісім російських шахраїв були розкриті і звільнені з НАТО. Є побоювання, що ще четверо таємно діють у Вестмінстері. Колишні співробітники розвідки Великої Британії заявили, що, ймовірно, російські служби безпеки завербували політичних співробітників, партійних чиновників і тих, хто має «певний ступінь політичного доступу» у парламент.

Найближчий союзник Великої Британії – США, також викриває агентів, які працюють на Путіна. Одна з них – росіянка Марія Бутіна, яка діяла як шпигунка та намагалася втрутитися у політику США. У 2018 році її ув’язнили, а потім депортували до Росії, де вона зараз є членом Держдуми.

Марія Бутіна в американській в‘язниці
Марія Бутіна в американській в‘язниці
Фото Reuters

Російську модель Анну Чапман, доньку співробітника КДБ, заарештували у 2010 році, за підозрою у тому, що вона працювала агентом у США. Її повернули кремлівському режиму у рамках угоди про обмін шпигунами, разом із дев’ятьма іншими підозрюваними. Серед них були Володимир і Лідія Гур'єви, які жили у Нью-Джерсі зі своїми двома доньками, 11 і 9 років, під псевдонімами Річард і Синтія Мерфі. Подружжя намагалося вплинути на політику США.

Ще одна пара з дітьми, яку також обміняли у рамках обміну шпигунами – Михайло Куцик і Наталія Переверзєва, також відомі як Майкл Зоттолі і Патриція Міллс. Вони були обурені і стверджували, що походять з Америки та Канади, незважаючи на їхній сильний акцент.

Російський шпигун Михайло Васенков здавався оточенню «таким, як усі»
Російський шпигун Михайло Васенков здавався оточенню «таким, як усі»
Фото The Sun

Михайло Васенков і його дружина Вікі Пелаес були звинувачені у шпигунстві на користь Росії після того, як влада виявила, що людина, ім’я і прізвище якої він використав, померла в Уругваї у 1947 році.

Російський шпигун Андрій Безруков, за легендою, був сином канадського дипломата
Російський шпигун Андрій Безруков, за легендою, був сином канадського дипломата
Фото The Sun

Андрій Безруков і Олена Вавілова видавали себе за громадян Канади, які проживають у США. Безруков представлявся сином канадського дипломата на ім'я Дональд Хітфілд, а його дружина Вавілова прикидалася агенткою з нерухомості Трейсі Лі Енн Фолі.

Шпигунка Вавілова працювала агентом з нерухомості
Шпигунка Вавілова працювала агентом з нерухомості
Фото The Sun

Останніми роками Британія також була мішенню російських агентів – найсумнішим випадком стала атака на Сергія та Юлію Скрипалів, яких отруїли нервово-паралітичною речовиною. Люди Путіна – Олександр Петров і Руслан Боширов – зуміли прилетіти в Лондонський Гетвік і сіли на потяг до Солсбері, де вони намагалися вбити перебіжчика і його доньку за допомогою нервово-паралітичної речовини «Новачок» у 2018 році.

Адріан Зорзут
Репортер іноземних новин у Лондоні

Джерело: The Sun

Переклад: Наталія Сокирчук, «Главком»

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