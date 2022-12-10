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Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь
На знімку з Путіним високих військових поставили по кутках, щоб не виділялися
фото з відкритих джерел

Російський диктатор вручає нагороди лише людям, не вищим за 170 сантиметрів

Російський диктатор Володимир Путін вручив «Золоті зірки» військовим убивцям, що нині воюють проти України. Захід був помпезним, преса писала про нього з пафосом. Урочистості відбулися в Георгіївській залі Кремля. Утім, користувачів мережі насмішив знімок із події. На ньому Путіна явно відфотошопили, додавши зросту. До того ж, аби не було видно, який диктатор дрібненький, найвищих нагороджених військових відсунули в куток.

«На парадній фотці з героями Росії Путіну прифотошопили сантиметрів 10 зросту, але й цього виявилося замало – єдиного високого «героя» все одно довелося відігнати далеко вліво, та ще й залишити проміжок між ним та спільною групою, щоб не впадав у вічі. Ордени та медалі в РФ, мабуть, заборонено давати людям вище 170 см», – написав журналіст Іван Яковина.

Попрацювали» користувачі і з самим знімком.

Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь фото 1

«НАТО, трєпєщі!», – ідеться у коментарі до зображення.

Путін вручив «Золоті зірки»: мережа зауважила на знімку потішну деталь фото 2

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче використати розмови про переговори з Україною, щоб погіршити відносини Києва і західних партнерів, а також аби дати можливість своїм військам відновитися. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що російська влада розглядає можливість включити до військової доктрини країни превентивний ядерний удар, що обеззброює. 

До слова, нещодавно Путін заяви, що війну в Україні треба було почати раніше. Виступаючи на прес-конференції після саміту країн ЄАЕС він заявив, що «процес врегулювання з Україною» буде непростим і потребує часу, але «всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які складаються на землі».

Також Володимира Путіна розчарувала заява ексканцлерки Німеччини про те, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні час для підготовки до війни з Росією.

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Теги: влада диктатор журналіст переговори президент путін

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