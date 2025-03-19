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Затримання мера Стамбула: у Туреччині тривають масові протести

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Затримання мера Стамбула: у Туреччині тривають масові протести
У Туреччині поліція затримала мера Стамбула Екрема Імамоглу
Фото: REUTERS/Tolga Uluturk

Демонстрації проти затримання мера Стамбула Імамоглу відбуваються у Анкарі, Стамбулі та Ізмірі

У Туреччині поліція затримала мера Стамбула Екрема Імамоглу, ключового опонента президента Реджепа Таїпа Ердогана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Імамоглу звинувачують в корупції та допомозі терористичній групі в тому, що головна опозиційна партія в середу назвала «переворотом проти нашого наступного президента».

Наразі протести тривають та демонстранти озвучують антиурядові гасла.

За повідомленням місцевих ЗМІ, затримання Імамоглу відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції. Прокуратура Стамбула видала ордери на арешт понад 100 осіб, включно з Імамоглу, через підозри у корупції.

Після новин про арешт турецька ліра обвалилася до історичного мінімуму, що змусило державні банки терміново продати близько $8 млрд для стабілізації валюти. Фондовий ринок зазнав різкого падіння, через що торгівлю акціями довелося тимчасово зупинити, а вартість державних облігацій знизилася, оскільки інвестори почали їх розпродавати, підвищуючи витрати на запозичення для Туреччини.

Перед затриманням турецька влада скасувала університетський диплом Імамоглу, що може стати юридичною підставою для усунення його з політичної арени та унеможливити участь у президентських виборах 2028 року проти Ердогана. Також місцеві ЗМІ повідомляють, що у Туреччині частково заблокували доступ до низки соцмереж, таких як X, YouTube, Instagram і TikTok.

54-річний Імамоглу, який випереджає Ердогана за деякими опитуваннями громадської думки, мав бути названий офіційним кандидатом у президенти від Республіканської народної партії (CHP) протягом декількох днів. Тепер він зіткнувся з двома окремими розслідуваннями, які також включають звинувачення в керівництві злочинною організацією, хабарництві та фальсифікації тендерів.

Нагадаємо, депутати турецької опозиційної Народно-республіканської партії (CHP) заблокували роботу Генасамблеї парламенту у зв'язку із затриманням однопартійця, мера Стамбула Екрема Імамоглу. У місті запроваджено тимчасову заборону на демонстрації та мітинги, перекрито кілька станцій метро та автотрас. Попри це відбуваються акції протесту, є постраждалі.

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Теги: партії поліція влада Туреччина протест Реджеп Таїп Ердоган

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