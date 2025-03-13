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Яку роль може відіграти Туреччина у гарантіях безпеки для України? Дані Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Яку роль може відіграти Туреччина у гарантіях безпеки для України? Дані Reuters
Президент Туреччини підтримує контакти як із Києвом, так і з Москвою
фото з відкритих джерел

Дипломати вважають Ердогана ключовою фігурою у переговорах щодо майбутньої безпеки регіону

Туреччина стає важливим потенційним партнером у процесі перегляду європейської архітектури безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Прагнення європейських країн до зміцнення власної оборони без участі США відкриває можливість для Туреччини поглибити співпрацю з ЄС. Попри тривалі розбіжності з Європою щодо верховенства права, морських суперечок з Грецією та Кіпром, а також замороженого процесу вступу Анкари до ЄС, Туреччина стає все більш значущим гравцем у сфері регіональної безпеки.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Анкари запропонував Туреччині «взяти на себе якомога більшу відповідальність» за забезпечення миру в Україні та стабільності в регіоні. Високопосадовці ЄС також визнають, що Анкара має «важливе бачення» шляхів досягнення миру.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримує контакти як із Києвом, так і з Москвою, що, на думку дипломатів, може зробити його ключовою фігурою у переговорах щодо майбутньої безпеки регіону. Туреччина, як член НАТО, має другу за чисельністю армію в Альянсі та розвиває власний військово-промисловий комплекс, включаючи виробництво літаків, танків і безпілотників, частину з яких постачає Україні. У 2024 році експорт оборонної продукції країни сягнув $7,1 млрд.

Раніше низка європейських країн почала обговорювати створення «коаліції охочих» для підтримки України. У цьому контексті Анкара закликає Європу до ширшої інтеграції Туреччини у спільні оборонні ініціативи.

«Замість того щоб залучати Туреччину до проєктів за принципом «а-ля карт», Європі варто розглядати стратегічне партнерство на комплексній основі. Наприклад, Туреччину можна включити до програми Європейського фонду миру», – заявив один із турецьких чиновників у коментарі Reuters.

Представник Міністерства оборони Туреччини підкреслив, що Анкара та Європа мають спільні інтереси – від боротьби з тероризмом до регулювання міграційних потоків. Туреччина готова відігравати активну роль у формуванні нових рамок безпеки.

Нагадаємо, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина підтримує ініціативу українського лідера Володимира Зеленського про припинення атак у повітрі й на морі.

До слова, німецький оборонний концерн Rheinmetall висловив готовність забезпечити озброєнням міжнародну миротворчу місію в Україні після завершення війни.

Раніше повідомлялося, що Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина перемир'я війна

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