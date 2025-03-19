Після арешту лідера опозиції у Туреччині розпочалися масові протести

У Стамбулі студенти вийшли на протест проти дій влади

Поліція заарештувала мера міста Екрема Імамоглу, яке вважається головним суперником Ердогана, і це викликало хвилю протестів у місті

Депутати турецької опозиційної Народно-республіканської партії (CHP) заблокували роботу Генасамблеї парламенту у зв'язку із затриманням однопартійця, мера Стамбула Екрема Імамоглу. У місті запроваджено тимчасову заборону на демонстрації та мітинги, перекрито кілька станцій метро та автотрас. Попри це відбуваються акції протесту, від дій поліції постраждали студенти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ahaber.

Депутати зібралися біля трибуни та зірвали засідання Генасамблеї. Заступник голови парламентської фракції CHP Алі Махір Башарир звинуватив владу країни у порушенні законів та ігноруванні волі народу.

«Ви розтоптали демократію та закон, ви ігноруєте волю 86 млн людей. Імамоглу може бути кошмаром для вас, але він надія для 86 млн. людей», – заявив парламентар.

До Стамбула вже прибув лідер CHP Озгюр Озель. Він заявив, що влада намагається здійснити переворот і завадити проведенню праймеріз у CHP 23 березня, де, як очікується, Імамоглу має бути визначено кандидатом у президенти Туреччини від опозиції.

Водночас Управління губернатора провінції Стамбул повідомило громадськість, що будь-які масові заходи у всьому регіоні заборонені протягом чотирьох найближчих днів, тобто до 23 березня. Рішення поширюється на мітинги, демонстрації та заяви для преси.

Співробітники муніципалітету Шишли протестували проти затримання мера

Також буде перекрито рух по ряду великих автошляхів у центрі Стамбула. Не працюватимуть на вхід і вихід кілька станцій метро, ​​зокрема центаральна станція «Таксим», що виходить на однойменну площу та проспект Істікляль, де традиційно відбуваються різноманітні акції. У центрі Стамбула, зокрема перед будинком Головного управління поліції, посилили заходи безпеки, спостерігаються перебої у роботі соціальних мереж.

Незважаючи на заборони, деякі працівники держустанов і студенти Стамбульського університету влаштували акцію протесту у зв'язку із затриманням Імамоглу. Поліція застосувала силу, є постраждалі. Деталі поки що не уточнюються.

«В акцію студентів Стамбульського університету втрутилася поліція. Поліцейські перегородили шлях студентам Стамбульського університету, які протестували проти затримання опозиційного мера Екрема Імамоглу», – йдеться у повідомленні Now TV.

У чому звинувачують мера Стамбула?

Нагадаємо, влада Туреччини зранку санкціонувала затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, його прессекретаря Мурата Онгуна та ще близько ста співробітників мерії в рамках антикорупційного розгляду.Зокрема, як пишуть турецькі ЗМІ, щодо стамбульської мерії розпочато велику антикорупційну операцію.

Лідер опозиційної Народно-республіканської партії, який у неділю мав висунутись від неї на пост президента. Що буде тепер, неясно, адже звинувачення на адресу Імамоглу серйозні – корупція на тендерах та зв'язки із забороненою в країні Робочою партією Курдистану.

Турецька опозиція не соромиться у висловлюваннях. Голова CHP Озгюр Озель вдень приїхав до будинку Імамоглу і назвав те, що відбувається, «спробою державного перевороту проти нашого наступного президента». «Ми не здамося. Зрештою, воля народу переможе і Туреччина переможе», – пообіцяв політик.

Сам же Екрем Імамоглу написав у соцмережі X, що має намір продовжити боротьбу за фундаментальні права та свободи. «Волю народу неможливо заглушити залякуванням чи незаконними діями. Я стою непохитно, довіряючи себе не лише 16 мільйонам жителів Стамбула, а й 86 мільйонам громадян Туреччини, а також усім, хто підтримує демократію та справедливість у всьому світі», – йдеться у публікації.

До слова, головна прокуратура Стамбула заявила, що інформація щодо проведення медичних оглядів підозрюваних, затриманих у рамках кримінального розслідування проти міського муніципалітету,всередині поліцейського управління не відповідають дійсності.