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На кону мільярдні запаси: Туреччина шукатиме нові родовища нафти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На кону мільярдні запаси: Туреччина шукатиме нові родовища нафти
Турецько-американське партнерство в нафтовидобутку може дати зиск для Анкари
фото із відкритих джерел

Туреччина за допомогою США планує шукати нові родовища нафти, оскільки Анкара прагне посилювати свої позиції на енергетичному ринку

США та Туреччина будуть розробляти нові нафтові родовища. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TRT Haber.

Компанії зі США планують допомагати Туреччині з пошуком нафти та газу в країні. Згідно з попередніми оцінками, запаси на сході Туреччини перевищують обсяги 5-річного споживання країни. 

«Туреччина, яка щодня прагне посилити свою позицію в енергетиці за допомогою місцевих і національних кроків, також намагається досягти максимально можливої ​​вигоди за допомогою міжнародного співробітництва», – пишуть журналісти. 

Турецькі та американські компанії будуть проводити дослідження в басейні Діярбакир. Декілька компаній уже підписали угоду про співпрацю. До проєкту приєдналися такі компанії, які створили спільне підприємство: турецька нафтова корпорація TPAO; американська компанія з розвідки та видобутку нафти й природного газу Continental Resources; міжнародна енергетична компанія з головним офісом у штаті Техас TransAtlantic Petroleum.

«За словами експертів, турецькі та американські компанії будуть проводити дослідження в басейні Діярбакир, звіти щодо регіону є надзвичайно позитивними. За оцінками, запаси в регіоні під назвою «формація Дадаш» перевищують 5-річне споживання Туреччини», – йдеться у статті.

У регіоні на сході Туреччини є значні запаси нетрадиційної нафти та газу. Відомо, що площа басейну складає приблизно 83 тисячі 139 квадратних кілометрів. На 10 463 квадратних кілометрах цієї території міститься 2,9 трильйона кубометрів сланцевого газу. Згідно зі звітом, також підраховано, що в цьому ж регіоні є 87 мільярдів барелів сланцевої нафти

Потенціал запаси сланцевого газу у Туреччині оцінюють у 289 мільярдів кубометрів, а нафти – 4,5 мільярда барелів. Туреччина також прагне зменшити свою залежність від енергоресурсів інших країн. Зокрема, йдеться про російські ресурси. Ще одна мета Анкари – це зміцнення позиції Туреччини як регіонального енергетичного хабу.

Теги: економіка США нафта Анкара Туреччина

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