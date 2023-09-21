Зеленський зустрівся із міністром оборони США: про що говорили

Президент Зеленський наголосив, що підтримка США є вирішальною для України

Основною темою зустрічі було забезпечення України необхідною військовою підтримкою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомив Офіс президента.

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Основною темою їх зустрічі було забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії. Зокрема постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

«Ця підтримка – вирішальна. Сполучені Штати – наш ключовий союзник і партнер, який допомагає нам перемогти у війні», – наголосив Зеленський.

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Президент зауважив, наскільки зараз для України важливими є засоби ППО та постачання боєприпасів для продовження деокупації українських територій. Він також висловив подяку американській стороні за лідерство в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка об’єднала понад 50 держав.

Під час зустрічі також порушувалися питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння й артилерійських систем західного зразка.

Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей із виробництва зброї та суміжної продукції.

Президент також запросив американську сторону до участі в міжнародному Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Києві цієї осені.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у межах свого візиту до Вашингтона прибув до Пентагона.

Також президент України має зустрітися з главою США Джо Байденом, який планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн.