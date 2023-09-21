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Зеленський зустрівся із міністром оборони США: про що говорили

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський зустрівся із міністром оборони США: про що говорили
Президент Зеленський наголосив, що підтримка США є вирішальною для України
фото: Офіс президента

Основною темою зустрічі було забезпечення України необхідною військовою підтримкою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомив Офіс президента.

Основною темою їх зустрічі було забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії. Зокрема постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження.

«Ця підтримка – вирішальна. Сполучені Штати – наш ключовий союзник і партнер, який допомагає нам перемогти у війні», – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, наскільки зараз для України важливими є засоби ППО та постачання боєприпасів для продовження деокупації українських територій. Він також висловив подяку американській стороні за лідерство в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яка об’єднала понад 50 держав.

Під час зустрічі також порушувалися питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння й артилерійських систем західного зразка.

Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей із виробництва зброї та суміжної продукції.

Президент також запросив американську сторону до участі в міжнародному Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Києві цієї осені.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у межах свого візиту до Вашингтона прибув до Пентагона.

Також президент України має зустрітися з главою США Джо Байденом, який планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн.

Теги: Володимир Зеленський США Пентагон

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