Зеленський відвідав Пентагон і поспілкувався з міністром оборони США

Після зустрічі з членами Конгресу український лідер провів розмову з главою американського оборонного відомства

Президент України Володимир Зеленський у межах свого візиту до Вашингтона прибув до Пентагона, де зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомляє The New York Times.

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Зазначається, що Зеленський відвідав Пентагон після зустрічі з членами Конгресу. Президент України зутрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Крім того, у межах зустрічі Зеленський та перша леді Олена Зеленська поклали квіти до меморіалу загиблим у резльтаті теракту 11 вересня 2001 року.

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Після цієї зустрічі заяв для преси не планується.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави провів у столиці США важливі переговори.

Зокрема, Зеленський зустрівся з американськими конгресменами в Капітолії, де закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Також президент України має зустрітися з главою США Джо Байденом, який планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн.