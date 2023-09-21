Зеленський відвідав Пентагон і поспілкувався з міністром оборони США
Після зустрічі з членами Конгресу український лідер провів розмову з главою американського оборонного відомства
Президент України Володимир Зеленський у межах свого візиту до Вашингтона прибув до Пентагона, де зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що Зеленський відвідав Пентагон після зустрічі з членами Конгресу. Президент України зутрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Крім того, у межах зустрічі Зеленський та перша леді Олена Зеленська поклали квіти до меморіалу загиблим у резльтаті теракту 11 вересня 2001 року.
Після цієї зустрічі заяв для преси не планується.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави провів у столиці США важливі переговори.
Зокрема, Зеленський зустрівся з американськими конгресменами в Капітолії, де закликав їх схвалити додаткове фінансування допомоги для України та міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Також президент України має зустрітися з главою США Джо Байденом, який планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн.
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