Байден під час зустрічі з Зеленським планує оголосити новий пакет допомоги – ЗМІ

Президенти США та України можуть зустрітися вже 21 вересня

Очікується, що новий пакет включатиме другий транш касетних боєприпасів, системи протиповітряної оборони, а також ракети для Himars

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 21 вересня планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн. Ймовірно, це станеться під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters з покликанням на посадовця США, який погодився поговорити з агентством на умовах анонімності.

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Очікується, що новий пакет включатиме другий транш касетних боєприпасів калібру 155 мм, системи протиповітряної оборони малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger, протитанкові системи TOW, AT4 і Javelin, а також ракети для Himars

За словами американського чиновника, склад допомоги може ще змінитися.

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А втім, США навряд чи нададуть у цьому пакеті ракети Atacms, які просила раніше Україна, сказав американський чиновник.

Reuters зазначає, що допомога можлива завдяки використанню Президентського розпорядження про вилучення коштів, яке дозволяє Байдену передавати озброєння з американських запасів без схвалення Конгресу.

Нагадаємо, очікується, що 21 вересня Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом та виступить перед Сенатом.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН. Зеленський представив детальну «формулу миру» в Україні. За словами президента, її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія застосувала проти України та інших країн.

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Раніше президент Зеленський заявив, що переговори із США щодо постачання далекобійних Atacms Україні перебувають «на фінішній прямій».