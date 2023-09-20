Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден під час зустрічі з Зеленським планує оголосити новий пакет допомоги – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Байден під час зустрічі з Зеленським планує оголосити новий пакет допомоги – ЗМІ
Президенти США та України можуть зустрітися вже 21 вересня
фото з відкритих джерел

Очікується, що новий пакет включатиме другий транш касетних боєприпасів, системи протиповітряної оборони, а також ракети для Himars

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 21 вересня планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн. Ймовірно, це станеться під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Reuters з покликанням на посадовця США, який погодився поговорити з агентством на умовах анонімності.

Очікується, що новий пакет включатиме другий транш касетних боєприпасів калібру 155 мм, системи протиповітряної оборони малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger, протитанкові системи TOW, AT4 і Javelin, а також ракети для Himars

За словами американського чиновника, склад допомоги може ще змінитися.

А втім, США навряд чи нададуть у цьому пакеті ракети Atacms, які просила раніше Україна, сказав американський чиновник.

Reuters зазначає, що допомога можлива завдяки використанню Президентського розпорядження про вилучення коштів, яке дозволяє Байдену передавати озброєння з американських запасів без схвалення Конгресу.

Нагадаємо, очікується, що 21 вересня Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом та виступить перед Сенатом.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН. Зеленський представив детальну «формулу миру» в Україні. За словами президента, її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія застосувала проти України та інших країн.

Раніше президент Зеленський заявив, що переговори із США щодо постачання далекобійних Atacms Україні перебувають «на фінішній прямій». 

Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський США зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай продовжує своє протистояння з США
Чому без Китаю не було б війни в Україні і чим це все обернеться?
30 серпня, 17:39
До онлайн-спілкування з главою держави долучилися майже 40 навчальних закладів із 23 областей України та закордону
В Україні з’явився освітній застосунок
1 вересня, 16:08
Усе щільно заміноване, але йдемо вперед: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ
Усе щільно заміноване, але йдемо вперед: Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ
23 серпня, 14:06
Група Єрмака-Макфола пропонує посилити контроль над іноземними компонентами, які Росія використовує у своїх БПЛА
Які країни постачають найбільше компонентів для російських безпілотників: звіт експертів
28 серпня, 14:57
Китай закликає США припинити озброювати Тайвань
США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав
31 серпня, 18:09
На Запорізькій АЕС присутня важка військова техніка окупантів
Окупанти провели навчання з важкою технікою на території Запорізької АЕС (відео)
2 вересня, 08:11
Ядерна зброя та «зерновий коридор». Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
Ядерна зброя та «зерновий коридор». Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
Вчора, 21:33
Ллойд Остін: «Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні будуть очолювати нашу коаліцію»
«Рамштайн-15»: Остін оголосив про нову коаліцію на підтримку України
Вчора, 12:32
Азербайджан оголосив про початок «антитерористичних заходів локального характеру» у Нагірному Карабасі
Загострення в Карабасі: США провели переговори з Алієвим і Пашиняном
Сьогодні, 07:10

Політика

Путін та Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху
Путін та Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху
Байден під час зустрічі з Зеленським планує оголосити новий пакет допомоги – ЗМІ
Байден під час зустрічі з Зеленським планує оголосити новий пакет допомоги – ЗМІ
Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
Європарламент оприлюднив список номінантів на премію Сахарова, серед них Ілон Маск
Європарламент оприлюднив список номінантів на премію Сахарова, серед них Ілон Маск
Чи підтримуватиме надалі Польща Україну у війні. Заступник міністра зробив заяву
Чи підтримуватиме надалі Польща Україну у війні. Заступник міністра зробив заяву
Данія знайшла вихід, як збільшити виробництво боєприпасів для України
Данія знайшла вихід, як збільшити виробництво боєприпасів для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
54K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
47K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
27K
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
24K
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН
18K
На Полтавщині лунають вибухи

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Сьогодні, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту