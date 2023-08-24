«Вагнерівці» без Пригожина можуть стати загрозою – Зеленський

Зеленський про «вагнерівців»: «Нічого гарного про цих людей я сказати не можу»

Неконтрольовані «вагнерівці» можуть бути загрозою для інших країн. Ймовірно питання щодо найманців стане загальним викликом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стере.

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«Мене вже вдруге за день про нього запитують. Таке відчуття, що я на похоронах у нього знаходжусь. Нам стільки смертей приніс уряд РФ, включно з Пригожиним. Нічого гарного про цих людей я сказати не можу, кажу вам відверто», – сказав він.

Водночас Зеленський зауважив, що наразі треба думати про 20 тисяч найманців «Вагнера», які після смерті Пригожина залишились без контролю й можуть бути загрозою для інших країн.

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«Для України? Для Білорусі? Для Польщі? А може для Росії? Ніхто не знає. Я думаю, що це буде загальний виклик», – додав глава держави.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.

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Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.