Зеленський звернувся до країн G7

Президент закликав лідерів G7 не забувати, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений

Країни «Групи семи» (G7) добре розуміють, чого саме сьогодні потребує Україна для зміцнення своєї армії. Україна розраховує на вчасність цієї допомоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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«Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви добре розумієте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас», – сказав Зеленський.

Президент закликав лідерів G7 не забувати, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений.

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«І завжди саме це відкриває простір для справжньої безпеки та розвитку демократії. Ми чуємо в цей час: History is watching. І це абсолютно вірно», – наголосив він, натякаючи на слова президента США Джо Байдена в одному з його звернення до Конгресу.

Зеленський додав, що лідерства G7 достатньо, щоб відновлювати безпеку.

Раніше повідомлялося, що головуюча цього року у «Групі семи» Італія планує скликати перший саміт 24 лютого, тобто на другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як відомо, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні.