Міністр молдовського МЗС розповів, що може забезпечити мир в Україні

«Тільки формула миру президента Зеленського може забезпечити справжній справедливий мир»

Очільник молдовського МЗС Міхай Папшой заявив, що тільки формула миру Зеленського може забезпечити мир. Про це він повідомив під час заходу Конгресу українців Молдови, приуроченому до другої річниці початку повномасштабної агресії РФ, передає кореспондентка «Главком».

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«Тільки формула миру президента Зеленського може забезпечити справжній справедливий мир», – сказав очільник молдовського МЗС.

Міхай Папшой додав, що Молдова продовжуватиме, своєю чергою, підтримувати Україну.

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Нагадаємо, що 21 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський звернувся до Генеральної Асамблеї ООН, виклавши п’ять «необговорюваних» умов для «формули миру», серед яких справедливе покарання Росії за злочини, скоєні проти України, захист життя «всіма доступними засобами, дозволеними статутом ООН», відновлення безпеки і територіальної цілісності, гарантій безпеки з боку інших країн і рішучість України продовжувати захищатися.

Докладний зміст «формули миру» з 10 пунктів був оприлюднений Президентом України Володимиром Зеленським 15 листопада 2022 року під час Саміту лідерів G20 на Балі в Індонезії.

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих (в тому числі викрадених українських дітей). Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

До того ж Зеленський заявив, що доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації української формули миру.