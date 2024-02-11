Росія значно збільшила кількість носіїв «Калібрів» у Чорному морі

Ворог може запустити по Україні 32 крилаті ракети

Зараз у Чорному морі Росія тримає чотири кораблі, які є носіями «Калібрів». Загальний залп може сягнути до 32 крилатих ракет. Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

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Загалом зараз у Чорному морі Росія тримає 14 кораблів. Ще один ворожий корабель курсує в Азовському морі. А в Середземному РФ тримає два судна, зокрема носій «Калібрів» загальним залпом до восьми ракет.

інфографіка: ВМС ЗСУ

Сили оборони вкотре закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги й реагувати на них оперативно.

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Нагадаємо, що в ніч на 11 лютого російські окупанти спрямували на Україну 45 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи знищено 40 із них.

Як повідомлялося, в ніч на 11 лютого в Київській області та на підступах до столиці працювали сили протиповітряної оборони. Українські захисники на Київщині збили всі ворожі цілі.

Триває 718-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.