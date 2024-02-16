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ЗМІ повідомили, коли відбудеться перший у 2024 році саміт G7

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗМІ повідомили, коли відбудеться перший у 2024 році саміт G7
фото з відкритих джерел

Відповідний саміт міжнародного клубу урядів семи високорозвинених країн світу проводитиметься в режимі відеоконференці

Головуюча цього року у «Групі семи» Італія планує скликати перший саміт 24 лютого, тобто на другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє ANSA.

За даними джерел італійського національного інформагентства в уряді країни, прийдешня зустріч «Групи» семи відбудеться віртуально.

Так, відповідний саміт міжнародного клубу урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) проводитиметься в режимі відеоконференції, як і на першу річницю широкомасштабної військової агресії Росії проти України.

Нагадаємо, торік 24 лютого віртуальна зустріч G7 проводилася за участю президента України Володимира Зеленського, який виступав онлайн.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Італія сподівається використати головування в G7 для посилення підтримки України.

Нагадаємо, Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України.

Як відомо, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. 

Читайте також: Гарантії безпеки для України. Які країни ЄС ще не приєдналися до декларації
Теги: Велика сімка Україна Італія Франція саміт Канада Японія Німеччина Польща

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