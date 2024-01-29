Соцдопомога для біженців та нові правила мобілізації: головне з інтервʼю Зеленського

«Дуже неправильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів», – президент визнав проблеми з мобілізацією

Президент України Володимир Зеленський розчарований деякими лідерами Заходу, бо вони нічого не зробили у 2014, щоб не допустити повномасштабного вторгнення. Проте, на думку глави держави, будь-яка війна закінчується і наша – не виняток, тож Росію можна зупинити геополітично і фінансово.

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Також президент переконаний, що випадки, коли військовослужбовці територіальних центрів комплектування забирають чоловіків силою на вулицях, є абсолютно неправильними – глава держави сподівається на діджиталізацію мобілізаційних процесів.

Крім того, Зеленський переконаний, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися до країни і сплачувати тут податки. До того ж глава держави хоче, щоб допомога біженцям від ЄС надходила до бюджету України. Про це, а також чисельність української армії, допомогу США та свій день народження президент розповів в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Головні заяви президента читайте далі у матеріалі «Главкома».

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Мобілізація потребує «цифрових» рішень, щоб ТЦК не ходили вулицями

Новий законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим, зокрема у питаннях демобілізації та діджиталізованої мобілізації.

Мобілізація має відбуватися лише по справедливості. Володимир Зеленський

Президент акцентував, що в межах нового законопроєкту про мобілізацію одним з найважливіших є момент демобілізації. «Є люди, які вже 700 днів перебувають на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як і кожен українець», – підкреслив Зеленський.

Проте на думку глави держави, просто вдячності від суспільства для військових замало. «Потрібні справедливі ротації, потрібно давати широкі відпустки. Грошима все перекрити не можна, хоча заробітні плати – високі, але тим не менш потрібна справедливість у цьому напрямку», – акцентував президент. У цьому контексті він наголосив, що очікує від Міністерства оборони саме законопроєкту про справедливу мобілізацію.

Глава держави поінформував, що звернувся до військових та народних депутатів із проханням, щоб у законопроєкті також унеможливлювались «шанси ТЦК ходити по вулицях», адже вважає неправильними випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників військкоматів.

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Дуже неправильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити. Володимир Зеленський

За словами глави держави, процеси мобілізації потребують сучасних і діджиталізованих рішень. «Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату. Ми живемо у час цифровізації. Ми дуже цифровізована країна, ми налагодили цей процес і під час Covid, і під час війни, тож немає проблем вирішити це питання сучасно», – резюмував Зеленський.

Чисельність української армії

Президент повідомив, скільки військових наразі залучено до оборони України. «Безумовно, що питання стосовно людей, які на фронті, – це питання номер один. У нас 880 тис. У нас мільйонна армія. А 30 млн людей працюють... Тому, коли ми говоримо про всіх людей, що в Україні, – вони захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях. У нас багато оборонних підприємств, де працюють люди, а також це вчителі, медики», – розповів Зеленський.

Повернення чоловіків з-за кордону

Президент заявив, що чоловіки призовного віку, які незаконно виїхали з України, мають повернутися до країни. За його словами, на початку великої війни люди виїжджали за кордон із різних причин. «Люди рятували своїх дітей, і всі це абсолютно розуміють. Хтось виїжджав, а хтось залишався тут. Це був вибір кожної людини, і це факт. Сьогодні хтось повернувся, і ми їм вдячні», – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що українська влада хотіла б, щоб люди, які виїхали незаконно, повернулися до країни. «Питання не в тому, щоб вони були в армії, ми хочемо, щоб вони платили податки, з яких ми платимо податки солдатам. Я не кричу Олафу Шольцу повернути їх, ми в демократичному світі. Потрібно, щоб працював закон, згідно з яким органи виконували свої функції», – резюмував він.

Водночас Зеленський закликав європейські країни не узагальнювати питання стосовно українців, які проживають за кордоном, зокрема щодо чоловіків, бо, в цьому питанні надто багато різних деталей. «Тут дуже багато різних деталей, бо є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі можливості це зробити. Це люди, які не підпадають під мобілізаційний вік, це студенти, це чоловіки, які виїхали задовго до війни», – пояснив президент.

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Соцдопомога для біженців у Європі має надходити до бюджету України

Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб фінансова допомога від інших держав для українських біженців надходила до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми. «Є такий момент, наприклад, якась людина виїхала і перебуває за кордоном, і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші до бюджету України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де перебуває ця людина», – висловив свою позицію Зеленський.

Президент зазначив, що на сьогодні частина українських грошей залишилась у Європі, адже їх вивозили туди люди, які тікали від війни. Потім Європа почала підтримувати Україну на своїй території, і всі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном в економіці тієї чи іншої держави. «Гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань. Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей», – пояснив президент.

Росію можна зупинити

Зеленський зазначив, що геополітично та фінансово Росію можна зупинити. Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо того, чи щось дає йому надію, що війна закінчиться цього року.

Треба вірити в себе, вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів і вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується. Володимир Зеленський

«Геополітично і фінансово можна зупинити Росію. Можна, все ж таки, можна їх зупинити з цією війною. Не допустити зруйнування України, не допустити знищення нашої нації, не допустити глобальної міграції, не допустити Третьої світової війни», – переконаний президент.

Війна на виснаження

Зеленський вважає, що війна на виснаження з Росією розпочалася ще у 2014 році після окупації Криму та частини Донбасу. «Хіба це було не на виснаження української економіки? На виснаження. Після окупації Донбасу хіба не почали падати інвестиції в Україну та виводитися гроші з нашої економіки, нашого фінансового сектору? Почали. Якщо вони виводилися, у нас зменшувалися доходи, і ми мали не знижувати пенсії та соціальні виплати. Це говорить про те, що економіка виснажувалась», – сказав президент.

Я розчарований, що країни з різних континентів із сильною економікою, а значить із сильною армією та впливом, не зробили майже нічого, щоб не було повномасштабної війни. Володимир Зеленський

Глава держави зазначив, що якщо говорити про людські втрати, то в перший рік повномасштабної війни Росія ставилась до своїх людей як до м'яса. І Зеленський не впевнений, чи це взагалі є питанням виснаження РФ. «Їх не хвилює, чи помре мільйон, два чи три мільйони людей. Нині ми маємо Авдіївку: люди просто лежать один на одному на полі бою. Це купи трупів. Їх навіть не прибирають», – додав президент.

Європа одна не впорається

Зеленський вважає, що затягування допомоги з боку США матиме вплив на об’єднану Європу, а також призведе до низки проблем. Президент зазначив, що він не вірить в те, що США можуть повністю відмовитись від підтримки України у її протистоянні Росії, а Європа не залишиться сама. Проте, якщо це все ж станеться, Європа не зможе надавати підтримку Україні на тому рівні, який був раніше – ні зброєю, ні фінансово.

«Напевно, якби вся Європа об'єдналась, вона б змогла дати достатньо підтримки Україні, але США мають такий вплив. І коли сигнали не дуже позитивні, вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи», – пояснив Зеленський. Він наголосив, що у разі, якщо у США будуть затягувати процеси щодо підтримки України, – це матиме вплив на об’єднану Європу. Зеленський назвав послідовні проблеми внаслідок такої затримки.

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«Перше – це дефіцит зброї та фінансів в Україні через те, що я вже сказав. Друге – втратиться союз між Штатами та Європою. Третє – Європа сама зрозуміє, що це сигнал: якщо Україна не витримає, і Путін піде вперед, вона залишиться наодинці у протистоянні Росії. Тобто це буде велика загроза, якою Путін точно скористається. Це буде говорити також про те, що і НАТО не буде таким міцним», – зазначив очільник держави.

Крім того, на думку президента, так само посиплеться і санкційна політика європейських країн щодо Росії, адже на неї впливає підтримка Штатів. «Я вважаю, що загалом це називається перерозподіл світу», – заявив Зеленський.

День народження Зеленського

Президент поділився, чи відзначав власний день народження під час повномасштабної війни та чи мав принаймні святковий торт. 25 січня Зеленському виповнилося 46 років. Це вже другий день народження під час повномасштабної війни. Спілкуючись з німецькою журналісткою, він відповів, що свята не влаштовував.

«Я не можу собі дати таку можливість. Якщо чесно, немає настрою, щоденно є ті чи інші виклики, є трагічні моменти для наших людей. Я дуже спокійно до цього відношусь. Я вважаю, що всі свята чекають нас після закінчення війни, після перемоги. Мені здається, це справедливо до тих людей, хто без свят працює і воює», – зазначив Зеленський.

Журналістка уточнила, чи був у нього просто торт, без святкувань. «Якщо чесно, я стараюсь ще слідкувати за собою, трішки займатися зарядкою, спортом. Тому торт не всім можна. Не для кожного віку, скажімо так. Той вік уже пройшов, коли можеш собі дозволити багато солодкого», – додав президент.

Попри більш ніж 700 днів повномасштабної війни, Володимир Зеленський намагається регулярно займатись спортом, щоб підтримати свою фізичну форму. «Я стараюсь ще слідкувати за собою. Робити зарядку, займатись спортом», – зазначив президент. Він додав, що має великий комплекс занять, який намагається регулярно виконувати.

«Дуже стараюсь мати 40 хв – годину для будь-яких рухів. Просто гуляти в мене немає можливості. У мене є великий комплекс, я можу його зробити у будь-якому місці. Де це ти робиш – немає значення. Має значення лише одне – побороти ледачість зранку або ввечері, коли повертаєшся з кабінету», – пояснив Зеленський.