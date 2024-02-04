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Помічник депутата Бундестагу залишає посаду після розслідувань про його зв’язки з ФСБ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Помічник депутата Бундестагу залишає посаду після розслідувань про його зв’язки з ФСБ
Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко
фото з відкритих джерел

Євген Шмідт заявив, що подасть до суду на видання Bild, яке писало про Сергієнка

Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко, який раніше виконував обов'язки помічника депутата німецького Бундестагу Євгена Шмідта («Альтернатива для Німеччини»), оголосив про своє рішення покинути цю посаду. Про це Шмідт повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Володимир Сергієнко вчора повідомив мені, що припинить свою діяльність заради мене. Компанія, що розгорнулася проти нього у ЗМІ, унеможливлює продовження його роботи. Пан Сергієнко працював на мене, щоб допомогти дискримінованим російськомовним громадянам, людям, котрі з початку війни в Україні зіткнулися з масовою ворожістю з вини ЗМІ. Я поважаю його рішення», – написав Шмідт. 

Депутат також заявив, що подасть до суду на видання Bild, яке писало про Сергієнка.

Нагадаємо, помічник ультраправого німецького законодавця намагався зірвати берлінське постачання бойових танків в Україну. Ним виявився агент російської розвідки. Про це стало відомо завдяки спільному розслідуванню Insider та Der Spiegel.

52-річний уродженець міста Львова Володимир Сергієнко працює радником депутата Бундестагу від партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Євгена Шмідта й одночасно, згідно з даними ЗМІ, є російським шпигуном. У поле зору журналістів-розслідувачів він потрапив у серпні 2023 року після того, як стало відомо про його листування з імовірним оперативником ФСБ, відомим на прізвисько «Олексій».

За даними журналістів, Сергієнко відвідав Росію 18 разів. Уже після початку повномасштабної війни він на прохання свого куратора з ФСБ ініціював судовий позов, спрямований на припинення німецької безпекової допомоги Києву, зокрема передання Україні танків Leopard 2. 

Серед іншого, Сергієнко також писав листа до Папи Римського Франциска про «переслідування християн в Україні». Лист надіслали від імені кількох політиків AfD та однієї проросійської організації «Вадар», де Шмідт є членом правління.

Сам Сергієнко в коментарі Der Spiegel відкинув усі звинувачення, назвавши їх безпідставними й такими, що не відповідають дійсності. Він стверджує, що не знайомий із Вечтомовим, а всі його зв'язки з Росією вигадані.

Зараз німецька влада намагається позбавити Сергієнка німецького громадянства. Також йому тимчасово заблокували перепустку до Бундестагу, заборонивши вільно пересуватися будівлею парламенту.

Теги: ФСБ Facebook партії Бундестаг Україна росія влада

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