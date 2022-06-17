Зеленський повів Джонсона в монастир (фото)

Володимир Зеленський і Борис Джонсон поспілкувалися зі священнослужителями

Лідери двох держав відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зеленський і Джонсон поставили свічки біля іконостаса.

Джонсон поцікавився історією монастиря та його внутрішнім оздобленням. Священнослужителі подарували прем’єру Великої Британії ікону Почаївської Божої Матері.

Лідери двох держав також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих Героїв вшанували хвилиною мовчання.

Також Зеленський і Джонсон відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів. Експозицію розгорнуто на Михайлівській площі у Києві. Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика «Тигр». Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.

Лідери двох держав поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю.

Президент України і прем'єр-міністр Великої Британії привітали киян, які зібралися біля Михайлівської площі.

Лідери двох держав поспілкувалися з українськими військовими. Фото: пресслужба президента України

Нагадаємо, 17 червня несподівано в Київ приїхав Борис Джонсон.

Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни. Перший раз Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським 9 квітня.