  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Зеленський повів Джонсона в монастир (фото)
рус
    Політика

    Зеленський повів Джонсона в монастир (фото)

    Володимир Зеленський і Борис Джонсон поспілкувалися зі священнослужителями - Зеленський повів Джонсона в монастир (фото)

    Володимир Зеленський і Борис Джонсон поспілкувалися зі священнослужителями

    Фото: пресслужба президента України

    Лідери двох держав відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

    Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві. Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

    Зеленський і Джонсон поставили свічки біля іконостаса.

    Джонсон поцікавився історією монастиря та його внутрішнім оздобленням. Священнослужителі подарували прем’єру Великої Британії ікону Почаївської Божої Матері.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Зеленський повів Джонсона в монастир (фото)
    Зеленський повів Джонсона в монастир (фото)
    Фото: пресслужба президента України

    Лідери двох держав також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну. Пам’ять полеглих Героїв вшанували хвилиною мовчання.

    Також Зеленський і Джонсон відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів. Експозицію розгорнуто на Михайлівській площі у Києві. Серед експонатів – самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», танк Т-72Б3, бойова машина БМД-2, башта від БМД-4, машина радіоелектронної боротьби та залишки позашляховика «Тигр». Основну частину цієї техніки ворог використовував під час наступу на Київ.

    Лідери двох держав поспілкувалися з українськими військовими, які брали участь у боях за столицю.

    Президент України і прем'єр-міністр Великої Британії привітали киян, які зібралися біля Михайлівської площі.

    Лідери двох держав поспілкувалися з українськими військовими. Фото: пресслужба президента України

    Лідери двох держав поспілкувалися з українськими військовими. Фото: пресслужба президента України

    Нагадаємо, 17 червня несподівано в Київ приїхав Борис Джонсон.

    Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни. Перший раз Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським 9 квітня.

    Читайте також: Великий друг України. 10 приводів захоплюватися Борисом Джонсоном
    Теги: росія окупанти Київ війна Володимир Зеленський Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський повів Джонсона в монастир (фото)