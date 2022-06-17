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  4. «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
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    Суспільство

    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)

    Користувачі жартують, що після візиту Макрона та Шольца, британський прем'єр теж раптово захотів до Києва - «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    Користувачі жартують, що після візиту Макрона та Шольца, британський прем'єр теж раптово захотів до Києва
    фото: Офіс президента

    Соцмережі вибухнули від новини про другий візит Джонсона до Києва

    Візит Бориса Джонсона приємно здивував українців, адже британський прем'єр не афішував прибуття до Києва. Політик активно підтримує Україну та сприяє боротьбі з російськими окупантами, тому отримав особливий кредит довіри серед українців.

    Не встиг Джонсон провести зустріч із Зеленським, як соцмережами розлетілися меми щодо візиту британця до Києва. Українці жартують, що прем'єру Британії час видавати карту киянина. Також користувачі соцмереж згадують вчорашній візит глав Франції, Німеччини та Італії: жартома пишуть, що столиці треба «почистити карму від Макрона на Шольца».

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    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)
    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)

    Нагадаємо, що це вже другий візит Бориса Джонсона до Києва з моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Перший приїзд прем'єра був у 9 квітня.

    Під час другого візиту Джонсон повідомив, що Україна, окрім потужної військової допомоги з Великої Британії, зможе також тренувати своїх військових на британській території.

    Посол Великої Британії натрапила у столичному кафе на круасан «Борис Джонсон».

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    Теги: росія окупанти війна українці Україна Новости Борис Джонсон окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    «Пора оформлювати карту киянина»: соцмережі здивовані візитом Джонсона (фото)