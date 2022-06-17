Спеціальна програма для військових: Джонсон зробив пропозицію Україні

Джонсон: «Я запропонував президентові Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни»

Україна, окрім потужної військової допомоги з Великої Британії, зможе також тренувати своїх військових на британській території. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під не оголошеного візиту до Києва. Про це повідомила пресслужба британського уряду, пише The Independent.

«Українські військові використовують британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також – і для захисту тих самим свобод, які ми сприймаємо як належне. Саме тому я запропонував президентові Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни», – зазначив Джонсон.

Британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тис. українських військовослужбовців кожні 120 днів.

«Через два місяці після мого останнього візиту мужність, рішучість і стійкість українців міцні як ніколи, і я знаю, що незламна рішучість переживе марні амбіції Путіна», – підсумував Джонсон.

Нагадаємо, у Київ приїхав Борис Джонсон.

Зазначимо, що це вже другий візит британського прем’єра до України з початку повномасштабної війни. Перший раз Джонсон прилетів у Київ на зустріч із Зеленським 9 квітня.