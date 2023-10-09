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РФ зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході: Зеленський про ситуацію в Ізраїлі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході: Зеленський про ситуацію в Ізраїлі
За словами Зеленського, Україна спостерігає за тим, як зловтішаються кремлівські пропагандисти, а Іран – союзник Росії– підставляє плече бойовикам ХАМАС
фото: Офіс президента

Глава держави провів нараду щодо ситуації в Ізраїлі та на Близькому Сході з керівниками розвідки нашої країни

Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави провів нараду щодо ситуації в Ізраїлі та на Близькому Сході з керівниками розвідки нашої країни.

За його словами, окрім керівників Головного управління розвідки та зовнішньої розвідки, у нараді також брали участь українські дипломати.

«За наявною інформацією – дуже чіткою, – Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі», - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна спостерігає за тим, як зловтішаються кремлівські пропагандисти, а Іран – союзник Росії– підставляє плече бойовикам ХАМАС.

«І все це набагато більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій», – розповів глава держави. Він підкреслив, що наша країна знає, як протидіяти цій загрозі, і готує кроки у відповідь.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

Теги: Ізраїль ХАМАС президент Україна Володимир Зеленський росія

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