Україна та переговори. Маємо проблему

У нас дуже слабкі переговорники – вважає Валерій Пекар

Нема якісних переговорників, бо компетентні люди не йдуть на державну службу

Україна має чимало лих, але ось вам ще одне, про яке ви, можливо, не задумувалися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У нас дуже слабкі переговорники.

Ось вам два останні приклади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обіцянка пожиттєвого ПЕП, яка зриває реформу державної служби, позбавляє надії на появу адекватних людей в уряді та консервує політичну систему, – це обіцянка наших урядових переговорників. Обіцянка повернути необмежені перевірки бізнесу, яка збільшує поле для корупції, зменшує й так низьку економічну свободу й погіршує інвестиційний клімат, – це обіцянка наших урядових переговорників.

Нуашо. Раніше сотні разів обіцяли й не виконували. Кажете, зараз доведеться виконувати? Ну добре, виконаємо. Адже бізнес не шкода, він підлягає общипуванню. І ПЕПів не шкода, ми самі вже ПЕПи, хай й інші покарячаться, як ми. Інтереси країни? Ні, не чули.

Нема якісних переговорників, бо компетентні люди не йдуть на державну службу. Тепер компетентні люди точно не підуть на державну службу, бо нема якісних переговорників. Замкнене коло. Чому бідні – бо дурні. Чому дурні – бо бідні.

Зрозуміло, що парламент буде намагатися виправити ситуацію, поліпшити закони, але ж ці поліпшення треба погоджувати з міжнародними партнерами. Знов переговорники.

Я з жахом думаю, як наші переговорники здадуть український бізнес на переговорах щодо умов євроінтеграції. Сьогодні це погане передчуття обговорюється в численних ділових спільнотах та звучить ключовою тезою на форсайтах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кажуть, що Польща свого часу підготувала для переговорів про умови євроінтеграції 3000 переговорників, які рубилися з брюссельськими бюрократами місяцями по кожному пункту на кожному майданчику. Довелося здати чимало позицій, але чимало виграли. Наслідок: Польща зберегла динамізм економіки й стала єдиною європейською країною, яка не впала під час кризи 2008-2009.

Масове підприємництво створює середній клас, який є основою демократії. Це багатьох дратує, хочеться залишити лише олігархів, люмпенів і міжнародні корпорації. Тоді дуже легко встановити режим Orban.ua. Якщо ви читали про інерційний сценарій, це воно. Ми стали на два кроки ближче.