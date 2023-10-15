Україні буде важче отримувати гроші від партнерів: Мінфін пояснив чому

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету $64,9 млрд зовнішнього фінансування

Україні доводиться вдвічі більше зусиль докладати, щоб переконати західних партнерів у тому, що нам потрібна фінансова підтримка, ніж це було рік тому. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я бачу багато втоми, я бачу багато слабкості серед наших партнерів. Вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, у повному масштабі», – сказав міністр.

Марченко назвав й інші фактори окрім втоми, зокрема це викликано «геополітичними змінами та внутрішнім політичним контекстом у різних країнах». Як приклад він згадав вибори президента США та вибори Європарламенту у 2024 році. США та Євросоюз – основні фінансові донори України, тому Марченко розраховує на продовження підтримки з їхнього боку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також міністр фінансів висловив сподівання, що зрушить з місця питання, як використовувати заморожені російські активи на користь України. Він сказав, що раніше про це на Заході говорили як про досяжну мету, але тепер це «звучить як план».

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Мінфін України залучив до держбюджету $64,9 млрд зовнішнього фінансування. Найбільші донори – ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія й Німеччина.

Нагадаємо, Україна отримала майже $33 млрд від країн G7 від початку повномасштабного вторгнення.