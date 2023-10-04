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Угорщина виступає за розділення нового пакету допомоги від ЄС Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Угорщина виступає за розділення нового пакету допомоги від ЄС Україні
фото з відкритих джерел

Уряд Угорщини, який має близькі стосунки з Кремлем, постійно намагається блокувати виділення коштів

Уряд Угорщини виступає за розподіл масштабного пакета допомоги для України на дві частини, а не схвалювати виділення усіх 50 млрд євро одразу. Про це пише Bloomberg із посиланням на власні поінформовані джерела.

«Угорщина повідомила іншим державам-членам минулого тижня, що 25 мільярдів євро буде достатньо для України на даному етапі. Європейський союз повинен оцінити свою допомогу наполовину періоду 2024-2027 років, коли планується розподіл допомоги. Рішення про те, коли саме виділити решту коштів, варто прийняти враховуючи потреби України», – йдеться у зазначеному матеріалі.

За відомостями від Bloomberg, попри загальний консенсус у Європейському союзі щодо продовження надання допомоги Україні, уряд Угорщини, який має близькі стосунки з Кремлем, постійно намагається блокувати виділення коштів.

«Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана наводить різні аргументи, серед яких його власні труднощі у доступі до значних коштів Європейського союзу через проблеми з верховенством права та корупцією, а також те, що в Угорщині називають «негідним ставленням» до угорської меншини в Україні», – вказує агентство.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.

Також Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

А нещодавно Орбан заявив, що вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію. 

До слова, Орбан вважає, що для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном.

Теги: Європейський союз Україна Віктор Орбан Угорщина

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