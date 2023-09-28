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Україна стане президентською республікою? Нардеп анонсував зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна стане президентською республікою? Нардеп анонсував зміни
Корнієнко заявив, що наразі тестується модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської
фото з відкритих джерел

Влада розглядає можливість переходу України від парламентсько-президентської держави до президентської

Перший заступник спікера Верховної Ради, нардеп від фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що нині розглядається можливість переходу України від парламентсько-президентської держави до президентської. Про це він сказав під час форуму «Диригенти змін», повідомила депутатка Київської міськради Вікторія Пташник.

«Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, з сильним президентом», – сказав Корнієнко.

Пізніше у коментарях під своїм постом Корнієнко пояснив, що де-факто зміни вже відбуваються, адже «під час воєнного стану президент – це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється».

Корнієнко прокоментував свої слова про перехід України від парламентсько-президентської держави до президентської
Корнієнко прокоментував свої слова про перехід України від парламентсько-президентської держави до президентської
фото: скріншот

До слова, Пташник зауважила, що під час тестування цієї пропозиції на слухачах форуму більшість присутніх проголосувало за підсилення ролі парламенту і «лише десь 5-6 рук піднялося в підтримку підсилення ролі президента».

Нагадаємо, Україна – парламентсько-президентська республіка і українська влада передбачила різні варіанти на випадок можливого убивства когось із керівництва країни.

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Теги: Україна Володимир Зеленський депутат воєнний стан

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