Згорілий український літак у Судані: оприлюднено супутникові знімки
На знімках є 20 літаків, які були знищені або серйозно пошкоджені внаслідок спроби державного перевороту в Судані
Супутник компанії Maxar показав, як виглядає згорілий літак українського авіаперевізника SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума в Судані. Про це пише The New York Times .
За оцінками видання, на знімках є 20 літаків, які були знищені або серйозно пошкоджені станом на 13:52 понеділка (за місцевим часом).
Серед них – борт української авіакомпанії SkyUp.
Як відомо, 15 квітня після кількох днів напруженості між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) в Хартумі пролунали вибухи й стрілянина. Суперечка зосереджена навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління. Унаслідок спроби державного перевороту в Судані загорівся літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737.
Крім того, під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН.
До слова, Міністерство закордонних справ України зі стурбованістю та занепокоєнням слідкує за ситуацією в Республіці Судан та підтримує зв'язок із громадянами України, які наразі перебувають у там.
Як повідомлялося, на посла Європейського Союзу в Судані було вчинено напад у його власній резиденції.
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