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Згорілий український літак у Судані: оприлюднено супутникові знімки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Згорілий український літак у Судані: оприлюднено супутникові знімки
Супутниковий знімок аеропорту в Судані
фото: Maxar

На знімках є 20 літаків, які були знищені або серйозно пошкоджені внаслідок спроби державного перевороту в Судані

Супутник компанії Maxar показав, як виглядає згорілий літак українського авіаперевізника SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума в Судані. Про це пише The New York Times .

За оцінками видання, на знімках є 20 літаків, які були знищені або серйозно пошкоджені станом на 13:52 понеділка (за місцевим часом). 

Супутниковий знімок аеропорту в Судані
Супутниковий знімок аеропорту в Судані
фото: Maxar

Серед них – борт української авіакомпанії SkyUp.

Супутниковий знімок аеропорту в Судані
Супутниковий знімок аеропорту в Судані
фото: Maxar

Як відомо, 15 квітня після кількох днів напруженості між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) в Хартумі пролунали вибухи й стрілянина. Суперечка зосереджена навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління. Унаслідок спроби державного перевороту в Судані загорівся літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737. 

Крім того, під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН.

До слова, Міністерство закордонних справ України зі стурбованістю та занепокоєнням слідкує за ситуацією в Республіці Судан та підтримує зв'язок із громадянами України, які наразі перебувають у там.

Як повідомлялося, на посла Європейського Союзу в Судані було вчинено напад у його власній резиденції.

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Теги: літак SkyUp Судан стрілянина

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