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Боротьба за владу у Судані. Що відомо?

Надія Карбунар
glavcom.ua
Боротьба за владу у Судані. Що відомо?
Внаслідок боїв постраждали десятки цивільних, точна кількість поранених невідома
фото з відкритих джерел

Спроба перевороту в Судані – уже тертя від 2019 року

Сутички між армією та Силами швидкого реагування Судану (RSF) стають дедалі жорсткішими. Обидві сторони активно застосовують авіацію і бронетехніку, зокрема, у міській забудові. Інформацію про конфлікт зібрало видання «Дзеркало тижня».

Командування RSF закликало суданців «об'єднатися та засудити боягузливу поведінку армії».

Спецпризначенці заявили про контроль над аеропортом у Ель-Фашері, військовими базами у Мерове та Джебель-Аулії. За їхніми словами, на базі в Мерове у полон здалися бійці елітного підрозділу ЗС Єгипту El-Sa'ka.

Армійці заперечили захоплення «бунтівниками» президентського палацу та повідомили про удар по базах RSF. Командування також заявило про повернення контролю над військовою базою Супа у Хартумі.

Внаслідок боїв постраждали десятки цивільних, точна кількість поранених уточнюється. МОЗ Судану закликає усіх лікарів прийти до лікарень, щоб надавати допомогу пораненим.

Під час боїв в аеропорту Хартума постраждали кілька літаків: арабської Saudia та української SkyUp, за даними місцевих ЗМІ, знищено літак ООН.

США, ООН, Єгипет, ОАЕ та Росія закликають до негайного припинення вогню. Чад закрив кордон із Суданом.

Обидві сторони звинувачують одна одну в нинішній ескалації та завданні ударів, на які «було дано відповідь».

Спроба перевороту в Судані – уже тертя від 2019 року, коли армійці і спецпризначенці разом повалили президента Омара аль-Башира, який керував країною 30 років. Влада в Судані перейшла до рук очолюваної військовими Суверенної ради.

Після перевороту сторони не змогли домовитись про формування перехідного уряду. Цивільні суданці також залишилися незадоволені концентрацією влади в руках військових.

Це посилило суперництво між армією Судану під командуванням генерала Абдель-Фаттаха аль-Бурхана та Силами швидкого реагування, якими командує Мохамед Хамдан Дагало, які по-різному бачать подальший рух країни.

Посилювала нестабільність і присутність у регіоні найманців ПВК «Вагнер».

Раніше Міністерство закордонних справ України прокоментувало інцидент, що трапився у міжнародному аеропорту столиці Судану під час спроби державного перевороту.

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, в африканській країні Судан під час спроби державного перевороту виникла пожежа в аеропорту столичного міста Хартума.

 

 

Теги: конфлікт влада кордон SkyUp літак полон Єгипет росія

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