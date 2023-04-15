Боротьба за владу у Судані. Що відомо?

Спроба перевороту в Судані – уже тертя від 2019 року

Сутички між армією та Силами швидкого реагування Судану (RSF) стають дедалі жорсткішими. Обидві сторони активно застосовують авіацію і бронетехніку, зокрема, у міській забудові. Інформацію про конфлікт зібрало видання «Дзеркало тижня».

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Командування RSF закликало суданців «об'єднатися та засудити боягузливу поведінку армії».

Спецпризначенці заявили про контроль над аеропортом у Ель-Фашері, військовими базами у Мерове та Джебель-Аулії. За їхніми словами, на базі в Мерове у полон здалися бійці елітного підрозділу ЗС Єгипту El-Sa'ka.

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Армійці заперечили захоплення «бунтівниками» президентського палацу та повідомили про удар по базах RSF. Командування також заявило про повернення контролю над військовою базою Супа у Хартумі.

Внаслідок боїв постраждали десятки цивільних, точна кількість поранених уточнюється. МОЗ Судану закликає усіх лікарів прийти до лікарень, щоб надавати допомогу пораненим.

Під час боїв в аеропорту Хартума постраждали кілька літаків: арабської Saudia та української SkyUp, за даними місцевих ЗМІ, знищено літак ООН.

США, ООН, Єгипет, ОАЕ та Росія закликають до негайного припинення вогню. Чад закрив кордон із Суданом.

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Обидві сторони звинувачують одна одну в нинішній ескалації та завданні ударів, на які «було дано відповідь».

Спроба перевороту в Судані – уже тертя від 2019 року, коли армійці і спецпризначенці разом повалили президента Омара аль-Башира, який керував країною 30 років. Влада в Судані перейшла до рук очолюваної військовими Суверенної ради.

Після перевороту сторони не змогли домовитись про формування перехідного уряду. Цивільні суданці також залишилися незадоволені концентрацією влади в руках військових.

Це посилило суперництво між армією Судану під командуванням генерала Абдель-Фаттаха аль-Бурхана та Силами швидкого реагування, якими командує Мохамед Хамдан Дагало, які по-різному бачать подальший рух країни.

Посилювала нестабільність і присутність у регіоні найманців ПВК «Вагнер».

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Раніше Міністерство закордонних справ України прокоментувало інцидент, що трапився у міжнародному аеропорту столиці Судану під час спроби державного перевороту.

Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, в африканській країні Судан під час спроби державного перевороту виникла пожежа в аеропорту столичного міста Хартума.