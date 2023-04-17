На посла ЄС у Судані скоєно замах у його резиденції
Напад є грубим порушенням Віденської конвенції
На посла Європейського Союзу у Судані кілька годин тому було вчинено напад у його власній резиденції. Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.
«Це є грубим порушенням Віденської конвенції. Забезпечення безпеки дипломатичних приміщень і персоналу є головним обов'язком суданської влади і зобов'язанням за міжнародним правом», – заявив він.
Як відомо, 15 квітня після кількох днів напруженості між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) в Хартумі пролунали вибухи й стрілянина. Суперечка зосереджена навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління.
Крім того, під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН.
До слова, Міністерство закордонних справ України зі стурбованістю та занепокоєнням слідкує за ситуацією в Республіці Судан та підтримує зв'язок із громадянами України, які наразі перебувають у там.
Коментарі — 0