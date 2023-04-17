На посла ЄС у Судані скоєно замах у його резиденції

Напад є грубим порушенням Віденської конвенції

На посла Європейського Союзу у Судані кілька годин тому було вчинено напад у його власній резиденції. Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

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«Це є грубим порушенням Віденської конвенції. Забезпечення безпеки дипломатичних приміщень і персоналу є головним обов'язком суданської влади і зобов'язанням за міжнародним правом», – заявив він.

Як відомо, 15 квітня після кількох днів напруженості між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) в Хартумі пролунали вибухи й стрілянина. Суперечка зосереджена навколо запропонованого переходу країни до цивільного правління.

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Крім того, під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН.

До слова, Міністерство закордонних справ України зі стурбованістю та занепокоєнням слідкує за ситуацією в Республіці Судан та підтримує зв'язок із громадянами України, які наразі перебувають у там.