Військова допомога, санкції та вільна торгівля: підсумки візиту Шмигаля до Канади

Денис Шмигаль: «Залучаємо якнайбільше підтримки для нашої перемоги, відбудови та післявоєнного розвитку України»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав свій візит до Канади та проведені там переговори ефективними та продуктивними. Про це глава уряду написав у Телеграмі.

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«Продуктивні зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо, віцепрем’єркою Христею Фріланд, головами МЗС та Міноборони Канади, представниками ділових кіл та пенсійних фондів Канади. Працюємо далі. Залучаємо якнайбільше підтримки для нашої перемоги, відбудови та післявоєнного розвитку України», – зазначив Шмигаль.

Серед результатів роботи урядової команди в Канаді український прем'єр назвав домовленості щодо оновлення Угоди про вільну торгівлю. Угода відкриває нові можливості для бізнесу та для створення виробництв в Україні.

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Крім того, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги: 21 тис. штурмових гвинтівок, 38 кулеметів, понад 2,4 млн патронів.

«Нові санкції. Канада запровадила черговий пакет обмежень проти російських юридичних і фізичних осіб. Під санкції, зокрема, потрапила компанія «Волга-Днепр», літак Ан-124 якої був заблокований у Канаді. Наступний крок — конфіскація «Руслану» та інших активів і передача їх на користь України», – написав Шмигаль.

Нагадаємо, Денис Шмигаль цього тижня перебував із робочим візитом у Канаді. Там він зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем’єр-міністром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд.