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Під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН

Надія Карбунар
glavcom.ua
Під час сутичок у Судані загинули співробітники ООН
У Судані тривають сутички між армією та силами швидкого реагування
фото з відкритих джерел

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між армією та силами швидкого реагування

У Судані серед загиблих під час сутичок між армією та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) виявили трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН, ще двоє отримали поранення, йдеться в заяві директорки WFP Сінді Маккейн.

«Я обурена трагічною смертю трьох співробітників WFP у суботу, 15 квітня, під час сутичок в Кабкабії, Північний Дарфур, під час виконання своїх обов’язків з порятунку життя на передовій глобальної кризи голоду. У тому ж інциденті постраждали також двоє співробітників WFP», – заявила вона.

За словами Маккейн, гуманітарні працівники є нейтральними і «ніколи не мають бути мішенню».

«Загрози нашим командам унеможливлюють безпечну та ефективну роботу в країні та виконання важливої роботи WFP. Поки ми розглядаємо розвиток ситуації з безпекою, ми змушені тимчасово припинити всі операції в Судані», – додала вона.

BBC пише, що троє працівників WFP загинули в суботу, 15 квітня, після того, як між воєнізованими формуваннями Сил швидкої підтримки (RSF) і збройними силами сталася стрілянина на військовій базі в Кабкабії на заході країни.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між армією та силами швидкого реагування. Відомо про щонайменше трьох загиблих та десятки ранених.

Під час спроби державного перевороту в Судані спалахнув літак Boeing 737 української авіакомпанії SkyUp. Відомо про спрацювання аварійного радіобуя на одному з двох літаків авіакомпанії в аеропорту міста Хартум (столиця Судану).

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Теги: літак SkyUp столиця стрілянина поранення

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