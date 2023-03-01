Зіткнення потягів у Греції: міністр транспорту подав у відставку
За останніми даними кількість загиблих у катастрофі складає 38 осіб
Міністр транспорту й інфраструктури Греції Константінос Караманліс оголосив про свою відставку у зв’язку із масштабною аварією на залізниці, внаслідок якої загинули десятки людей. Про це повідомляє Ekathimerini.
«Коли трапляється щось таке жахливе, ми не можемо продовжувати поводитися так, ніби цього не було. Я багато років не займався політикою, але вважаю довіру громадян до політичної системи невід’ємною частиною нашої демократії. Це називається політична відповідальність», – зазначив Караманліс.
Раніше повідомлялося про арешт начальника місцевої станції.
За останніми даними кількість загиблих у катастрофі складає 38. Поранення дістали 85 осіб, 72 з них госпіталізовані. Стан п’яти постраждалих дуже тяжкий.
Влада оголосила про триденну національну жалобу в країні у зв’язку з трагедією.
Нагадаємо, 1 березня в Греції зазнав аварії пасажирський потяг. 350 людей перебували у потязі міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, який зіткнувся з вантажним потягом на великій швидкості поблизу Евангелісмоса. Наразі відомо про 26 загиблих, але ці дані неостаточні.
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