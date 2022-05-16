Британська розвідка розповіла, чому Лукашенко уникає прямої участі у війні

Білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається балансувати між свою підтримкою Росії та бажанням уникнути прямої участі своїх військ у російсько-українській війні, аби країни Заходу не запроваджували ще більше санкцій проти його режиму. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Tвітері.

«Лукашенко, ймовірно, балансує свою підтримку російського вторгнення з бажанням уникнути прямої участі своїх військових, адже є ризик подальших західних санкцій, української відповіді та можливе невдоволення серед білоруських військових», – заявили у відомстві.

Зазначається, що попри попередні припущення, на сьогодні білоруські сили не були безпосередньо залучені до російського вторгнення в Україну.

У Міноборони додали, що присутність білоруських сил біля українського кордону, ймовірно, зафіксує певну кількість українських військ, щоб вони не змогли бути перенаправленні для підтримки операцій проти військ РФ на Донбасі.

«Проте, білоруська територія використовувалася як плацдарм для початкового наступу Росії на Київ і Чернігів. Росія також здійснила повітряні вильоти та ракетні удари з Білорусі», – додали у відомстві.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначив ефективність українських мобільних груп, які успішно завдавали ударів по російських військах.