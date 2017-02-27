Великий пост 2017: когда христиане Украины начинают поститься, и каких ограничений придерживаются
- Сьогодні, 17:53
-
Розсилка
Все, что нужно знать о Великом посте в 2017 году
Великий пост – одно из главных событий для православных христиан, в том числе и в Украине. Поэтому «Скотч» решил рассказать о том:
- когда начинается и заканчивается пост в календаре 2017 года;
- как нужно питаться во время поста;
- даты всех постов года.
Сроки поста в 2017-м
Самый главный христианский пост традиционно начинается сразу после Масленицы и за семь недель до Пасхи, то есть напрямую зависит от даты праздника, которая из года в год отличается. В 2017 году Великий пост начинается 27 февраля и заканчивается 15 апреля. Всего пост длится 48 дней.
Пост принято делить на «четыредесятницу» – сорок дней и Страстную седмицу – последнюю неделю перед Пасхой.
Как нужно питаться во время поста
Наиболее строго во время Великого поста соблюдают первую и последнюю недели. В это время христиане исключают из рациона мясную, молочную, рыбную пищу и яйца. Тем не менее, диету лучше всегда согласовать со священником, сообразно своему состоянию здоровья.
- в первую и последнюю недели — особо строгий пост: не разрешаются «скоромные» продукты (продукты, в состав которых входит пища от птиц и млекопитающих, мясо и субпродукты);
- в понедельники, среды и пятницы — холодная пища без масла один раз в день (в вечернее время);
- во вторники и четверги — горячая пища без масла один раз в день (в вечернее время);
- по субботам и воскресеньям разрешается употреблять растительное масло и виноградное вино (кроме последней субботы поста) два раза в день, в дневное и вечернее время;
- в последнюю пятницу поста ничего есть не положено;
- в последнюю субботу многие верующие отказываются также от пищи до наступления Пасхи, Уставом же допускается вечером этого дня однократный прием сырой пищи с вином;
- рыба разрешается только в праздники Благовещения (если не совпал со Страстной седмицей) и в Вербное воскресенье (Ваий); в Лазареву субботу рыба не разрешается, но можно употреблять в пищу икру.
Календарь постов на 2017 год
|Пост
|Начало
|Конец
|Великий пост
|27.02.2017
|15.04.2017
|Петров пост
|12.06.2017
|11.07.2017
|Успенский пост
|14.08.2017
|27.08.2017
|Рождественский пост
|28.11.2017
|06.01.2018