Из Украины с юмором. Чем смешило гостей «Евровидение-2017»

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РБК-Украина Победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал с сестрой

Самые забавные моменты шоу, смешные фото, комментарии блогеров и зрителей. Без казусов на «Евровидении» в этом году не обошлось

Столица Украины провела «Евровидение-2017». Целый год подготовки, рекордное количество участников из 42 стран, многомиллионное финансирование, постоянные репетиции, переполненные гостями фан-зоны, скандалы и, конечно же, неотъемлемая часть украинского радушия – юмор. Что смешило зрителей в течение двух недель конкурса, что обсуждали в социальных сетях и какие шутки увезут с собой туристы в память об Украине в подборке «Главкома».

Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко стали ведущими «Евровидения-2017» в Киеве. Такой непривычный для конкурса состав из трех мужчин впервые представили зрителям международного шоу. Сами украинцы были настроены весьма скептично к подобному эксперименту, но лишь до начала первого полуфинала. Как только эти парни вышли на сцену, в социальных сетях буквально взорвались комплиментами и похвалами в их адрес. «Саня, Вова - это БОМБА!!! Джентльмены,велкам в высшую Лигу!», - так прокомментировал открытие второго полуфинала шоумен Сергей Притула. Напомним, что зрители были в восторге от номера Владимира Остапчука и Александра Скичко с народным хором имени Станислава Павлюченко и хореографическим ансамблем «Киев».

Европейские гости с юмором отнеслись к такому выбору ведущих, обратив внимание на главный девиз Евровидения в Украине Celebrate Diversity. Началом такому своеобразного стебу послужил комментарий журналиста Грэма Нортона: «Тема этой ночи - все о разнообразии. Давайте посмотрим, кто будет принимать гостей. Ах, три белых мужчины!».

В твиттере быстро подхватили такую иронию в сторону украинских ведущих. Комментарии были выдержаны в шуточной форме и содержали в основном многочисленные признания в любви остроумному журналисту BBC.

Не осталось без внимания выступление украинского исполнителя Монатика, который открывал первый полуфинал «Евровидения-2017». Тут уже шутили украинцы.

«Первый полуфинал Е-видения начался. Монатик вышел петь в халате и я его полностью поддерживаю, я смотрю конкурс точно также. Только на диване», - пошутил Сергей Притула на своей странице.

Юмор продолжили пользователи социальных сетей, которые в свою очередь ввели забавный хештег «#этовамнемонатиквхалате» и всячески подтрунивали над таким необычным выбором наряда.





Монатик. Віступление на Евровидении

Эпатажный представитель Черногории Славко Калезич не прошел в гранд-финал, но был замечен всеми.

Славко Калезич

«Человек-конь» и «мужчина с косой» это, пожалуй, самые мягкие ассоциации, которые вызвал скандальный черногорец у зрителей и журналистов. Телеведущий Сергей Притула так прокомментировал выступление Славко: Черногорец у меня в Збараже в 90-х не прожил бы и 20-ти минут…Но пацана обязательно нужно брать в финал. Во-первых, такого явного голубоглазика грех не взять, во-вторых, ну хоть он веселый! Ты хоть и Славко, но я буду называть тебя Лара Крофт».

Хоть веселый представитель Черногории и остался без места в финале, вряд ли он в обиде на зрителей, ведь, несмотря на все шутки, его успели полюбить и запомнить.

Представительнице Азербайджана Диане Гаджиевой тоже досталось стеба от колких комментаторов. «Где-то в кофейне для хипстеров не хватает одной вдохновляющей доски» - написал на своей странице в твиттере обозреватель BBC Грэм Нортон.

Украинский комментатор Сергей Притула не сговариваясь поддержал коллегу: «Девочка где-то в итальянском ресторане поет. Там тоже на досках мелом пишут: паста, лазанья, фетучини… Мать-перемать ! Конь! На стремянке! И какая теперь нафиг разница, о чем она поет?!».

Участника из Норвегии пользователи сравнивают с самим Александром Турчиновым. Оценить сходство можно присмотревшись к фото.

Не оставили без внимания и отсутствие участников из России в этом году.

«Россию дисквалифицировали с «Евровидения» в этом году, но мы не боимся хакеров ^%%**% Россия двенадцать баллов», - так пошутил у себя на странице популярный журналист Грэм Нортон, добавив к посту фотографию Путина на коне.

Russia were disqualified from this years #eurovision But we're not afraid of hackers.. ^%%**% Россия двенадцать баллов pic.twitter.com/xEBn8zMctD — BBC Eurovision (@bbceurovision) 13 мая 2017 г.

На свой лад украинцы переделали и фото выступления группы O.Torvald. Кто-то при этом дописывал, что именно так видят украинских представителей в России.

Поводом для юмора стала и дождливая погода, которая сопровождала гранд-финал прошедший в МВЦ 13 мая. 11 градусов и дождь. «Учитывая то, какие имиджевые потери несет Киев перед европейцами, можно точно сказать, этой весной погода - ватник», - посмеялся блогер Алексей Дурнев.

Фото находчивого фаната, который пытался пробраться на главную фан-зону Крещатика облетело все соцсети. «Видимо, лежал уже, когда ограждение ставили. Не будить же» - отреагировали пользователи.

Выходка пранкера Виталия Седюка стала одной из основных тем для обсуждения после окончания шоу.

«Свободу Седюку», «досадный случай на «Евровидении» и множество других картинок облетели социальные сети после инцидента.

Пользователи также предложили «надавать по этой сраке» и другие способы воздействия на скандалиста.

Журналист BBC отпустил несколько шуток в сторону Австралии, которая также принимает участие в «Евровидении» выставив юмористичную картинку с подписью: «Напоминание о важном месте Австралии в Европе».

Комедийный актер Джош Томас своими комментариями о пребывании в Украине довел до смеха не только украинцев, но и европейских гостей.

«Я плакал. Я все еще плачу и хихикаю. Я люблю Верку»

I WAS CRYING! I'm still crying and giggling. I ️Verka!!!! https://t.co/kdA2VHxakn — Josh Thomas (@JoshThomas87) 13 мая 2017 г.

«Сегодня леди предложила мне попробовать сосиску, когдая положил ее в рот, она сказала мне «лошадь»

Today a lady offered me a taste of some sausage, then as I put it in my mouth she said 'horse.' #Kyiv — Josh Thomas (@JoshThomas87) 9 мая 2017 г.

«Кажется, я только что выпил хреновухи»

I think I just drank horse-radish flavored vodka? — Josh Thomas (@JoshThomas87) 9 мая 2017 г.

«Все украинцы, с которыми я встречался, были так забавны! Я думаю, из-за фильмов я всегда воспринимал восточных европейцев как хмурых и убийц»

All the Ukrainians I've met have been so fun! I think because of the movies I've always assumed eastern-Europeans just frowned and murdered — Josh Thomas (@JoshThomas87) 9 мая 2017 г.

На такой положительной ноте европейцы разъезжаются из Украины. И долой все недовольства, ведь главное – юмор.