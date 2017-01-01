На украинском телеканале показали «Битву экстрасенсов» с террористами ЛДНР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В социальных сетях разгорелся нешуточный скандал.

Телеканал СТБ который принадлежит украинскому олигарху Виктору Пинчуку, показал российскую версию шоу «Битва экстрасенсов» (которую снимал телеканал ТНТ) с участием террористов ЛДНР.

Возмущенные пользователи соцсетей начали выкладывать в сеть видео и скриншоты сделанные с экранов своих компьютеров непосредственно в момент просмотра шоу и обвинили украинский телеканал во всех смертных грехах.

По словам пользователей социальной сети Facebook, 17 эпизод российской версии шоу вышел в эфире украинского телеканала СТБ не случайно и некоторые моменты все-таки были вырезаны.

Кроме того, в пользователи соцсети опубликовали видео из программы, где действительно звучат слова экстрасенсов об участии боевиков в военных действиях на Донбассе и в Чечне.

По материалам: Обозреватель



