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    Шоу-біз

    На украинском телеканале показали «Битву экстрасенсов» с террористами ЛДНР

    • Сьогодні, 01:03
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    В социальных сетях разгорелся нешуточный скандал.

    Телеканал СТБ который принадлежит украинскому олигарху Виктору Пинчуку, показал российскую версию шоу «Битва экстрасенсов» (которую снимал телеканал ТНТ) с участием террористов ЛДНР.

    Возмущенные пользователи соцсетей начали выкладывать в сеть видео и скриншоты сделанные с экранов своих компьютеров непосредственно в момент просмотра шоу и обвинили украинский телеканал во всех смертных грехах.

    По словам пользователей социальной сети Facebook, 17 эпизод российской версии шоу вышел в эфире украинского телеканала СТБ не случайно и некоторые моменты все-таки были вырезаны.

    Кроме того, в пользователи соцсети опубликовали видео из программы, где действительно звучат слова экстрасенсов об участии боевиков в военных действиях на Донбассе и в Чечне.

    По материалам: Обозреватель



    ДНР ЛНР
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